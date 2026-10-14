 Gemini 4 Argon, cosa sa fare davvero il nuovo modello di Google
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Gemini 4 Argon, cosa sa fare davvero il nuovo modello di Google

Google lancia il suo nuovo modello Gemini 4 Argon. Disponibilità per Pro e Ultra e come se la cava contro GPT-6 Astra e Claude.
Gemini 4 Argon, cosa sa fare davvero il nuovo modello di Google
Business AI
Google lancia il suo nuovo modello Gemini 4 Argon. Disponibilità per Pro e Ultra e come se la cava contro GPT-6 Astra e Claude.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Gemini 4 Argon, è arrivato ed è già pieno di promesse. Google giura che può stare accanto ai migliori modelli in circolazione. A detta di Big G rende meglio nei flussi di lavoro complicati. Sarebbe anche meno inclinato ai vizi che rendono certi chatbot insopportabili, come i “forse”, i “dipende”, le frasi ripetute due volte e i luoghi comuni serviti con la sicurezza di un oracolo.

Secondo l’azienda, Argon supera GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1 e Claude Opus 5.5 in un’ampia fetta di benchmark, da codice e cybersicurezza a scienza, finanza e diritto. Sono ovviamente benchmark scelti e raccontati da Google. Prima di mettere la medaglia al collo, qualcuno dovrà rifare i conti.

Per convincerci, Google tira fuori degli esempi concreti di come usa Argon al proprio interno: trova e ripara vulnerabilità di sicurezza; ha dimezzato la potenza di calcolo necessaria alla sezione commenti di YouTube; ha ripulito dai bug il simulatore di fisica dei droni di Wing, la società di consegne con i droni di Alphabet.

Disponibilità

Da oggi Argon è disponibile per gli abbonati Pro e Ultra, nell’app Gemini e in AI Mode della Ricerca. Su Antigravity, la piattaforma di sviluppo agentico di Google, entra soltanto per gli Ultra. Chi ha il piano Plus o usa la versione gratuita, per ora, è tagliato fuori. Google non ha detto se, o quando, aprirà anche a loro.

Prima del debutto pubblico c’è stato un passaggio riservato a un gruppo selezionato, a cui il modello è stato dato per saggiarne i rischi. Ormai è la prassi per i modelli di questo livello, prima lo si fa provare a chi sa dove colpirlo, poi lo si mostra a tutti.

Il prezzo

Qui Google ha giocato la carta più aggressiva. Per il lancio Argon costa 2 dollari per milione di token in ingresso e 10 per milione in uscita, circa un quinto di quanto chiedono OpenAI per GPT-6 Astra e Anthropic per i modelli Fable 5.

Attenzione, però, è un prezzo di benvenuto. A fine novembre i costi raddoppiano, a 4 e 20 dollari. Resteranno comunque più bassi di quelli dei concorrenti, ma il listino dice solo metà della verità. Modelli diversi consumano quantità diverse di token per fare lo stesso lavoro, e un prezzo basso per token può diventare un conto salato se il modello è prolisso. Si capirà solo usandolo davvero.

Un ritorno atteso da mesi

Argon è il primo vero modello di frontiera di Google dopo Gemini 3, uscito a fine 2025. Nel frattempo Anthropic e OpenAI hanno sfornato modelli impressionanti, e Google è sembrata sempre più indietro. A complicare le cose ci sono stati terremoti interni di cui si è parlato molto, e qualcuno ha cominciato a chiedersi se l’azienda avesse ancora voglia, oltre che capacità, di rincorrere la testa del gruppo.

Vogliamo parlare poi del tempismo? Argon è sbarcato appena un giorno dopo Muse Wonder Full di Meta. Due annunci pesanti in 24 ore mostrano quanto in fretta cambino gli equilibri…

Fonte: Google

Pubblicato il 14 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Oltre 400 scienziati chiedono la supervisione dell'AI

Oltre 400 scienziati chiedono la supervisione dell'AI
Microsoft ha corretto oltre 1.400 vulnerabilità in un mese

Microsoft ha corretto oltre 1.400 vulnerabilità in un mese
Iniziano a fumare perché credono che l'AI curerà il cancro, è follia

Iniziano a fumare perché credono che l'AI curerà il cancro, è follia
Facebook lancia Your Algorithm e fa scegliere cosa vedere

Facebook lancia Your Algorithm e fa scegliere cosa vedere
Oltre 400 scienziati chiedono la supervisione dell'AI

Oltre 400 scienziati chiedono la supervisione dell'AI
Microsoft ha corretto oltre 1.400 vulnerabilità in un mese

Microsoft ha corretto oltre 1.400 vulnerabilità in un mese
Iniziano a fumare perché credono che l'AI curerà il cancro, è follia

Iniziano a fumare perché credono che l'AI curerà il cancro, è follia
Facebook lancia Your Algorithm e fa scegliere cosa vedere

Facebook lancia Your Algorithm e fa scegliere cosa vedere
Tiziana Foglio
Pubblicato il
14 ott 2026
Link copiato negli appunti