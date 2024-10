Gemini: chiamate e messaggi anche con smartphone bloccato

Tra non molto, Gemini, l’assistente digitale di Google potrebbe essere interessato da una gran bella novità pensata per potenziare il modo tramite cui gli utenti interagiscono con lo smartphone. Stando infatti a quanto scoperto nelle scorse ore dal team di Android Authority, prossimamente dovrebbe diventare possibile effettuare chiamate e inviare messaggi senza necessità di sbloccare il telefono, al pari di quanto attualmente concesso dall’Assistente Google.

Gemini: chiamate e SMS senza dover sbloccare il telefono

Andando più in dettaglio, la nuova funzione è stata individuata nella versione beta 15.42.30.28.arm64 dell’app Google per Android e introduce un’opzione che consente, appunto, di chiamare e mandare SMS direttamente dalla schermata di blocco.

Per abilitarla, è sufficiente accedere alle impostazioni di Gemini e intervenire sull’interruttore apposito.

Nonostante ciò, Google pare voler continuare a mantenere alta la guardia in termini di sicurezza: Gemini, infatti, potrebbe comunque richiedere lo sblocco del dispositivo qualora il comando vocale contenga informazioni personali o sensibili.

La novità in questione non è tuttavia l’unica. La nuova relase dell’app, infatti, implementa anche un’interfaccia utente aggiornata. La sovrapposizione di Gemini fluttuante ha un’interfaccia minima e la casella di immissione del testo si espande verticalmente per rendere visibile tutto il testo.

Inoltre, l’interfaccia ora separa tutte le estensioni in diverse categorie, come Comunicazione, Controllo del dispositivo, Viaggi, Media e Produttività, con le rispettive estensioni sotto di esse.

Per ora, non è chiaro quando queste nuove feature saranno incluse nella versione stabile dell’app. Ad ogni modo, è bene tenere presente che non è sempre assicurato il fatto che le funzionalità sperimentali o le modifiche all’interfaccia utente vengano effettivamente diffuse su larga scala.