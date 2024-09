Gemini arriva su Google Moduli con una funzione interessante

Non si può sfuggire all’intelligenza artificiale. Non si è obbligati a usarla, ovviamente, ma è sempre lì, accessibile con un clic del mouse o un tocco sullo schermo. Negli ultimi mesi, tutte le principali aziende tech hanno fatto un gran parlare di AI, integrandola ovunque fosse possibile. Microsoft sta ancora lavorando a Copilot e Google non è certo da meno con Gemini.

Big G, infatti, sta integrando il suo assistente AI in tutti i suoi servizi: Docs, Sheets, Slides, Drive e così via. Non è quindi una sorpresa apprendere del suo arrivo in un’altra applicazione dell’azienda di Mountain View: Google Moduli o Google Forms, come dir si voglia.

Gemini sbarca su Google Moduli per aiutare a creare form accattivanti

Durante la creazione di un nuovo modulo in Google, è possibile avvalersi del supporto di Gemini. È presente, infatti, un campo “Help me create a form” (Aiutami a creare un modulo), in cui l’AI può essere consultata per generare automaticamente domande e opzioni di risposta pertinenti. Inoltre, Gemini è in grado di produrre una descrizione del modulo stesso.

Prima del salvataggio definitivo, l’utente può scegliere “Riprovare” per far generare a Gemini nuove proposte di domande, risposte e descrizioni. Questa integrazione con l’assistente AI rende più rapida e intuitiva la creazione di moduli Google, senza dover partire da zero.

Gemini può generare tutto ciò di cui si ha bisogno. Ad esempio si può chiedere di creare un modulo per raccogliere dati sulle abitudini sportive e gli obiettivi di fitness degli adulti, oppure di sviluppare un quiz di 10 domande per testare le conoscenze di base di biologia degli studenti delle scuole superiori. Ma è possibile anche utilizzare prompt più complessi.

Disponibilità

Al momento, l’integrazione di Gemini in Google Moduli è in fase di test per gli utenti di Workspace Labs che accedono via web. Recentemente, Google ha lanciato un’altra funzione molto utile per la ricerca nella casella di posta elettroni, Gmail Q&A. che ha riscosso un buon successo. Tutte queste implementazioni di intelligenza artificiale generativa mirano a migliorare l’esperienza degli utenti.

Alcune di esse potrebbero risultare più utili di altre a seconda dei casi d’uso individuali, ma ciò non toglie che molte persone le troveranno vantaggiose. Quindi, si può dire che Google ha fatto un ottimo lavoro cercando altri modi per integrare Gemini nei suoi servizi per un set di funzionalità ancora più ricco.