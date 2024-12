Generatore video AI Hunyuan di Tencent supera Sora?

Ormai ogni settimana spunta un nuovo generatore di video AI. L’ultimo arrivato, sviluppato dal colosso cinese Tencent, merita davvero attenzione. Si chiama Hunyuan e promette una qualità video e animazioni incredibili. Inoltre, è completamente open source, il che non guasta mai.

Generatore di video AI Hunyuan, come funziona

Hunyuan è un generatore di video AI con ben 13 miliardi di parametri. In parole povere, è in grado di trasformare un semplice prompt testuale in un video ad alta risoluzione di 5 secondi. Per ora non ci sono molti siti dove provarlo al di fuori della Cina, ma essendo open-source la situazione cambierà presto. FAL.ai ha già creato una versione su cui mettere le mani.

Il video dimostrativo è impressionante: sequenze brevi che mostrano movimenti naturali e fluidi di persone e animali in uno stile fotorealistico, insieme a spezzoni con diversi stili di animazione. La qualità dell’output è paragonabile a Runway Gen-3 e Dream Machine di Luma Labs, ma l’aderenza al prompt non è altrettanto buona.

Hunyuan funziona come qualsiasi altro modello di video AI: gli si dà in pasto una descrizione o un’immagine e lui restituisce un video basato sul proprio input. È possibile scaricarlo, ma la versione attuale richiede almeno 60GB di memoria GPU. Quindi bisogna avere a disposizione una Nvidia H800/H20 o superiore. Essendo open-source, la community potrà probabilmente ottimizzarlo per ridurre i requisiti, in modo da farlo girare su schede più abbordabili come una RTX4090.

Tencent afferma che durante i test ha ottenuto un’alta qualità visiva, una grande varietà di movimenti e una buona stabilità nella generazione. L’essere open-source gli dà un vantaggio: l’intera comunità potrà aggiungere funzionalità e migliorare il modello. Tencent stessa ha detto nella documentazione che “questo permetterà a tutti di sperimentare le proprie idee, favorendo un ecosistema di generazione video più dinamico e vivace“.

Quanto è bravo Hunyuan?

La redazione di Tom’s Guide ha fatto qualche prova su FAL.ai e ha notato che l’aderenza al prompt e la comprensione della fisica non sono così buone come promesso nella documentazione, né come quelle di Runway, Kling o Hailuo. Tuttavia è un modello nuovo e promettente, con un enorme potenziale di crescita grazie alla sua natura open source.