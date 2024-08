Gentoo Linux eliminerà gradualmente il supporto Itanium

Gentoo Linux ha annunciato ufficialmente la cessazione del supporto per l’architettura IA-64 (Itanium). Sviluppato da Intel in collaborazione con HP e lanciato nel 2001, Itanium è stato progettato per affrontare il mercato dell’elaborazione ad alte prestazioni. Per fare ciò utilizza un’architettura di set di istruzioni unica nota come EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing). A differenza della più comune architettura x86, che si basa su Complex Instruction Set Computing (CISC), EPIC consente al processore di eseguire più istruzioni in parallelo, mirando ad aumentare la velocità di elaborazione e l’efficienza. Tuttavia, nonostante il suo design avanzato e le sue capacità, Itanium ha avuto difficoltà a trovare ampia adozione oltre le specifiche applicazioni aziendali e scientifiche. Ciò a causa di problemi di compatibilità con il software progettato per processori x86 e con l’avvento dell’architettura x86-64 (AMD64), più potente e versatile.

Gentoo: le motivazioni dietro la deprecazione dell’architettura IA-64

La decisione di Gentoo di eliminare gradualmente il supporto Itanium non è stata presa alla leggera. Il Gentoo Council, dopo una serie di discussioni sulla propria mailing list e un voto formale, ha concordato di deprecare l’architettura IA-64. Tra i fattori principali che hanno influenzato questa decisione vi è la mancanza di supporto del kernel e delle librerie. Con il kernel Linux e glibc che non supportano più IA-64, mantenere la compatibilità di Gentoo con Itanium è diventato sempre più difficile. Vi è poi la scarsità di hardware e strumenti di emulazione. Ciò ha reso difficile per gli sviluppatori testare e correggere in modo efficace i problemi specifici di IA-64. Infine, vi è lo scarso interesse degli utenti. Questa mancanza di coinvolgimento degli utenti rende difficile giustificare l’allocazione di risorse per supportare un’architettura quasi obsoleta.

Come riportato sull’annuncio ufficiale pubblicato sul sito di Gentoo, a partire dalla prima metà di settembre 2024, tutti i profili e le parole chiave specifici di Itanium saranno rimossi da Gentoo. Inoltre, tutti i bug correlati nel bug tracker di Gentoo saranno chiusi. Ciò significa che gli utenti che operano ancora su sistemi Itanium devono cercare soluzioni alternative. Ad esempio, potranno passare ad altre distribuzioni Linux che offrono supporto Itanium o trasferire i loro sistemi ad architetture più comunemente supportate.