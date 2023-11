Gestisci il tuo denaro con un conto Revolut

Se oggi il tuo obiettivo è quello di controllare e gestire in qualsiasi momento i tuoi pagamenti o trasferimenti di denaro, Revolut rappresenta la soluzione più adatta a te. Parliamo infatti di una società di tecnologia finanziaria che offre servizi bancari come cambio valuta, carta prepagata, cambio di criptovaluta e numerosi servizi annessi.

Se ti iscrivi subito a Revolut puoi godere di 3 mesi di Premium gratis. Ti basta accedere al sito dedicato e inserire il tuo numero di telefono nell’apposito campo. Non a caso, avrai a disposizione un servizio con cui puoi spendere, inviare denaro e risparmiare in modo intelligente. Dunque, se vuoi sfruttare al massimo il tuo denaro non ti resta che provare Revolut!

Grazie a Revolut non avrai più problemi per inviare denaro all’estero: con Revolut è tutto velocissimo e i tassi sono davvero ottimi. Entra a far parte del gruppo di numerosi utenti che hanno deciso di utilizzare Revolut e risparmia sull’invio di denaro all’estero: non a caso, sono oltre 70 le valute e più di 160 i paesi disponibili.

Con Revolut invii denaro in modo veloce, divertente e flessibile ma i vantaggi non terminano qui. Se non hai tempo per comprare un regalo a una persona a te cara puoi infatti inviare denaro in-app o scegliere una gift card del suo marchio preferito.

Non perdere altro tempo! Revolut ti dà l’opportunità di scegliere in che modo ricevere i pagamenti:

puoi inviare denaro a un tuo contatto e se è gia su Revolut ti basta cercare il suo nome e toccare “Invia”;

pagare tramite link personalizzato, creando e inviando un link di pagamento univoco, senza dover utilizzare estremi bancari del beneficiario;

trasferire denaro tramite Revtag o codice QR, condividendo il tuo Revtag per ricevere fondi o utilizzare un codice QR per i pagamenti di persona.

Scarica l’app, apri un conto e configuralo in pochi minuti. Se hai bisogno di inviare denaro all’estero o qualunque siano le tue esigenze, ottieni di più dal tuo denaro con il conto Standard Revolut: è gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.