Gestisci le tue password in sicurezza: prova LastPass gratis

Oggi parliamo di LastPass, uno strumento indispensabile per poter avere password sicure ed eliminare finalmente fastidiosi post-it. Grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo, oltre 33 milioni di utenti hanno già deciso di utilizzarlo. Vediamo nel dettaglio le sue caratteristiche e il perchè dovresti subito proseguire con l’acquisto.

Partiamo sottolineando che LastPass è ideale se vuoi gestire le tue password con protezione digitale completa. Nello specifico, il compito di questo password manager è quello di eliminare password riutilizzate, reimpostate e violazioni dei dati e attacchi hacker. I siti web a cui accediamo per lavoro o acquisti online, ecco perchè anche tu dovresti subito acquistare un password manager efficiente con un prezzo del tutto vantaggioso.

Con LastPass puoi finalmente gestire le password personali senza preoccupazioni dato che sarai finalmente libero di salvare le password e inserirle automaticamente su ogni dispositivo in tutta sicurezza. In più, con LastPass potrai:

Abolire il riutilizzo delle password con il generatore di password integrato;

Inserire password e informazioni su qualsiasi dispositivo in modo automatico e immediato;

Valutare l’approccio della tua azienda alla sicurezza e verificare l’eventuale coinvolgimento in una violazione informatica;

Ridurre al minimo il bisogno di inserire informazioni di accesso per un’esperienza di autenticazione senza password.

Puoi scegliere il piano che più si adatta alle tue esigenze e usufruire della prova gratuita di 30 giorni; non è richiesta la carta di credito. Tra i piani disponibili, è possibile acquistare il Premium a soli 2,90 euro al mese con fatturazione annuale. Come accennato, puoi decidere di provare gratuitamente Lastpass per 30 giorni e procedere successivamente con l’acquisto del piano. Per gli utenti proprietari di un’azienda c’è la possibilità di estendere la protezione ai propri dipendenti grazie al piano LastPass Business. Quest’ultimo è disponibile a 6,50 euro per utente con fatturazione annuale. Infine, il piano Families che può essere acquistato a soli 3,90 euro al mese con fatturazione annuale ed include 6 casseforti individuali e crittografate per te e i tuoi genitori, figli, ecc. LastPass ha pensato dunque alle diverse esigenze proprio per permetterti di avere un password manager adeguato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.