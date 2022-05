Giro d'Italia: come vederlo in streaming grazie a una VPN

Questo mese di maggio sarà all’insegna dello sport. Sì perché venerdì 6 maggio oltre alle prove libere del Gran Premio di Miami della Formula 1, avrà inizio il Giro d’Italia. Siamo già arrivati alla 105a edizione che partirà per l’appunto il 6 maggio da Budapest per poi finire il 29 maggio all’arena di Verona.

Saranno 3.445 chilometri impegnativi e ricchi di sfide per i nostri ciclisti. Infatti, delle 21 tappe in programma 5 saranno gli arrivi in salita: Etna, Blockhaus, Cogne, Castelmonte e Marmolada. La pedalata più dura sarà quella di Salò-Aprica con ben 5.440 metri di dislivello.

In totale, il dislivello complessivo di tutto il Giro d’Italia firmato 2022 sarà di 50.580 metri. Quindi i campioni dovranno tener duro e dare sfogo a tutte le energie che avranno conservato fino al giorno della prima tappa. Anche perché le giornate di riposo, per ricaricare le batterie, non saranno molte.

È possibile assistere a tutte le tappe del Giro d’Italia in streaming grazie a una buona VPN. Per l’occasione una delle migliori è ExpressVPN che abbina una potente ottimizzazione a un’applicazione compatibile per ogni dispositivo.

Giro d’Italia 2022: tutte le date e gli orari delle tappe

È tutto pronto per venerdì 6 maggio, giorno di inaugurazione del Giro d’Italia con la prima tappa Budapest – Visegrad. Saranno 195 i chilometri che ci ambienteranno alle gare di quest’anno dove avremo la possibilità di identificare i possibili astri nascenti del ciclismo o riconfermare i soliti campioni.

Vediamo quindi tutte le date e gli orari delle tappe del calendario completo del Giro d’Italia 2022:

Venerdì 6 maggio, 1a tappa: Budapest – Visegrad , 195 chilometri

, 195 chilometri Sabato 7 maggio, 2a tappa: Budapest – Budapest , 9,2 chilometri (cronometro individuale)

, 9,2 chilometri (cronometro individuale) Domenica 8 maggio, 3a tappa: Kaposvar – Balatonfüred , 201 chilometri

, 201 chilometri Lunedì 9 maggio, giorno di Riposo

Martedì 10 maggio, 4a tappa: Avola – Etna , 166 chilometri

, 166 chilometri Mercoledì 11 maggio, 5a tappa: Catania – Messina , 172 chilometri

, 172 chilometri Giovedì 12 maggio, 6a tappa: Palmi – Scalea (Riviera dei Cedri), 192 chilometri

(Riviera dei Cedri), 192 chilometri Venerdì 13 maggio, 7a tappa: Diamante – Potenza , 198 chilometri

, 198 chilometri Sabato 14 maggio, 8° tappa: Napoli – Napoli , 149 chilometri

, 149 chilometri Domenica 15 maggio, 9a tappa: Isernia – Blockhaus , 187 chilometri

, 187 chilometri Lunedì 16 maggio, Giorno di Riposo

Martedì 17 maggio, 10a tappa: Pescara – Jesi , 194 chilometri

, 194 chilometri Mercoledì 18 maggio, 11a tappa: Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia , 199 chilometri

, 199 chilometri Giovedì 19 maggio, 12a tappa: Parma – Genova , 186 chilometri

, 186 chilometri Venerdì 20 maggio, 13a tappa: Sanremo – Cuneo , 157 chilometri

, 157 chilometri Sabato 21 maggio, 14a tappa: Santena – Torino , 153 chilometri

, 153 chilometri Domenica 22 maggio, 15a tappa: Rivarolo Canavese – Cogne , 177 chilometri

, 177 chilometri Lunedì 23 maggio, Giorno di Riposo

Martedì 24 maggio, 16a tappa: Salò – Aprica , 200 chilometri

, 200 chilometri Mercoledì 25 maggio, 17a tappa: Ponte di Legno – Lavarone , 165 chilometri

, 165 chilometri Giovedì 26 maggio, 18a tappa: Borgo Valsugana – Treviso , 146 chilometri

, 146 chilometri Venerdì 27 maggio, 19a tappa: Marano Lagunare – Santuario di Castelmonte , 178 chilometri

, 178 chilometri Sabato 28 maggio, 20a tappa: Belluno – Marmolada (Passo Fedaia), 167 chilometri

(Passo Fedaia), 167 chilometri Domenica 29 maggio, 21a tappa: Verona-Verona (cronometro individuale), 17 chilometri

Come assistere alle tappe in streaming

È possibile assistere a tutte le tappe del Giro d’Italia senza perdersene nemmeno una in streaming grazie a una buona VPN. Ottenere ExpressVPN permette l’accesso a tantissime soluzioni sia di protezione dati e privacy che di ottimizzazione del flusso streaming.

Una volta scaricata e installata sul dispositivo dal quale si vuole vedere il Giro d’Italia occorre accedere al channel corretto che in questo caso è Eurosport 🇪🇺 (free). Fatto questo tutto sarà pronto per godersi le gare di questa 105a edizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.