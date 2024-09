Giudice preleva 3 milioni dai conti di Starlink e X

Il giudice Alexandre de Moraes della Corte Suprema del Brasile ha sbloccato i conti bancari di Starlink, dopo aver prelevato 7,28 milioni di reais (circa 1,3 milioni di dollari). Altri 11,07 milioni di reais (circa 2 milioni di dollari) sono stati prelevati dal conto di X. La somma totale di 18,35 milioni di reais (circa 3,3 milioni di dollari) coprono le multe imposte a X per non aver rispettato l’ordine di chiudere alcuni account.

X ancora inaccessibile in Brasile

Lo scontro tra il Alexandre de Moraes e Elon Musk è iniziato diversi mesi fa perché X non ha chiuso alcuni account, gestiti da sostenitori dell’ex Presidente Jair Bolsonaro, che diffondevano false notizie sulle elezioni e pubblicavano contenuti di incitamento all’odio. Secondo Musk, l’ordine del giudice equivale a censura. L’azienda californiana non ha pagato le multe per il mancato rispetto dell’ordine, quindi il giudice ha congelato i conti bancari di Starlink e imposto il ban di X.

Starlink aveva inizialmente dichiarato che non avrebbe bloccato l’accesso al social network, ma successivamente ha cambiato idea. Dopo aver prelevato circa 3,3 milioni di euro dai conti di X e Starlink, il giudice ha scongelato gli asset (anche veicoli e immobili) delle due società.

Secondo de Moraes, X e Starlink appartengono allo stesso “gruppo economico”, pertanto hanno una responsabilità solidale per il pagamento delle multe. Il ban di X rimane in vigore perché non sono stati chiusi gli account e non è stato comunicato il nome del rappresentante legale in Brasile, come previsto dalla legge.