Gli iPhone 15 mostrano i clici di ricarica della batteria

Con i nuovi iPhone 15 non è più necessario sfruttare metodiche terze per conoscere i cicli di ricarica della batteria, visto e considerato che gli ultimissimi smartphone del colosso di Cupertino sono in grado di fornire direttamente quest’informazione.

iPhone 15: funzione ad hoc per i cicli di ricarica

Con i modelli precedenti di iPhone è possibile usare app di terze parti (es. Coconut Battery per Mac) e ricavare dettagli quali la data di costruzione della batteria, il numero di cicli, la temperatura, lo stato, l’età ecc., collegando il dispositivo al computer con il cavo di ricarica e consentendo l’accesso alle informazioni sul telefono. Con gli iPhone 15, invece, chiunque può conoscere subito a quanti cicli di ricarica è stata sottoposta la batteria.

Per accedere alle informazioni relative ai clici di ricarica sui nuovi “melafonini” è sufficiente recarsi nella sezione Impostazioni di iOS, fare tap sulla voce Generali e poi su quella Informazioni. Nella parte in basso della schermata è presente una nuova sezione denominata Batteria che elenca il numero dei cicli di ricarica, unitamente alla data di produzione dell’iPhone e alla data del primo utilizzo dello stesso.

Da tenere presente che già da diverso tempo è possibile conoscere lo stato della batteria su iPhone e la relativa capacità massima, ma tali dati corrispondono a quanta vita rimane alla batteria e non ai cicli di ricarica effettivi come, invece, adesso proposto.

Unitamente a ciò, recentemente è altresì emerso che tutti i modelli di iPhone 15 sono dotati di una nuova impostazione di integrità della batteria che quando attiva impedisce che i device possano caricarsi oltre l’80% in ogni momento.