Gli iPhone 18 non avranno il Face ID sotto lo schermo

I futuri iPhone 18, 18 Pro e 18 Pro Max di Apple disporranno di una Dynamic Island leggermente più piccola, ma non saranno dotati del Face ID sotto lo schermo, o almeno questo è quanto è stato riferito nelle scorse ore dell’account Instant Digital sul social network Weibo.

iPhone 18: Dynamic Island più piccola, ma niente Face ID sotto il display

In precedenza circolavano voci secondo cui i nuovissimi iPhone 17 Pro e 17 Pro Max avrebbero avuto una Dynamic Island più piccola, ma in realtà le dimensioni sono rimaste inalterate rispetto alla pregressa tentazione. Ora le indiscrezioni hanno ricominciato a circolare relativa alla prossima gamma di smartphone della “mela morsicata” e ci sono buone possibilità che questa volta le cose vadano effettivamente in questo modo, in quanto sarebbe un buon trampolino di lancio per il presunto iPhone tutto in vetro atteso per il ventennale.

Relativamente al Face ID sotto lo schermo, invece, non vi è mai stata certezza che potesse arrivare su iPhone 18 e le ultime informazioni condivise dal leaker indicano che non debutterà fino almeno all’avvento dell’iPhone 19.

L’account aggiunge altresì che nessuno dei modelli di iPhone 18 sarà dotato di una fotocamera frontale sotto lo schermo. Sarà infatti visibile come lo è stata sino a questo momento.

Ovviamente è bene tenere presente che al lancio degli iPhone 18 manca circa un anno, per cui sino a quel momento le cose potrebbero cambiare notevolmente. Instant Digital è solitamente ritenuto abbastanza affidabile, ma considerando le tempistiche non è assolutamente da escludere che qualcosa possa cambiare nei mesi a venire.