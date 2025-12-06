Gli sconti di NordVPN non si fermano: per il Cyber Monday -74% e 3 mesi gratis

NordVPN lancia per il Cyber Monday una promozione con sconti che raggiungono il 74% e aggiunge tre mesi extra a tutti i nuovi abbonamenti.

Il prezzo mensile scende così da 11,59€ a soli 2,99€: si tratta di una delle proposte più interessanti del momento per chi punta a tutelare la propria privacy online. Detto del prezzo, andiamo a scoprire nel dettaglio cosa include NordVPN nei suoi piani in abbonamento.

Perché NordVPN è una delle VPN migliori in circolazione?

NordVPN innanzitutto adotta una crittografia A-256 di nuova generazione, studiata per proteggere informazioni personali e attività web, anche sulle reti Wi-Fi pubbliche. Il servizio maschera l’indirizzo IP sostituendolo con quello del server selezionato, così la posizione reale non risulta tracciabile durante la navigazione.

Il servizio punta molto anche sulle prestazioni. La rete comprende oltre 8.600 server distribuiti in 168 location, con streaming fluido e senza limiti di banda. La politica no-log confermata anche da audit indipendenti esclude l’archiviazione dei dati di utilizzo, così l’attività dell’utente non confluisce in alcun registro.

All’interno del pacchetto figurano inoltre strumenti utili come Dark Web Monitor, che informa l’utente se le sue credenziali compaiono in database sospetti, e Threat Protection Pro, capace di bloccare malware, phishing, pubblicità invasive e tracker anche quando la VPN non è attiva.

L’attivazione richiede pochi passaggi: si acquista il piano, si scarica l’app e si avvia la connessione verso un server scelto tramite algoritmo basato su intelligenza artificiale. Un solo account copre fino a 10 dispositivi tra smartphone, tablet, computer, browser e perfino router domestici.

La promozione Cyber Monday di NordVPN resta disponibile per un periodo limitato: uno sconto che raggiunge il 74%, tre mesi aggiuntivi inclusi e attivazione immediata per chi vuole migliorare la sicurezza delle proprie connessioni.