Gmail: disiscriversi dalle email indesiderate su Android è più facile

Gmail, l’applicazione di posta elettronica di Google, si aggiorna con due nuove funzionalità per gli utenti Android. La prima è la navigazione predittiva all’indietro, che permette di tornare alla schermata precedente con un gesto. La seconda è un pulsante dedicato per annullare l’iscrizione alle email promozionali, che spesso intasano la casella di posta.

Navigazione predittiva all’indietro

La navigazione predittiva all’indietro è una funzionalità che Google ha introdotto con Android 10, ma che richiede di attivare le opzioni di sviluppo. Si tratta di un gesto che permette di tornare alla schermata precedente semplicemente scorrendo il dito dal bordo sinistro o destro dello schermo. Questo gesto è molto utile per navigare tra le varie applicazioni senza dover premere il tasto indietro.

Con l’ultimo aggiornamento di Gmail, questa funzionalità è stata integrata nell’applicazione, senza bisogno di attivare le opzioni di sviluppo. Basta andare nelle impostazioni dell’applicazione, selezionare la voce “Generale” e attivare l’opzione “Navigazione predittiva all’indietro”. In questo modo, sarà possibile tornare alla schermata principale di Gmail o alla lista delle email con un semplice gesto.

Come liberarsi delle email indesiderate con un clic

La seconda novità riguarda il pulsante di annullamento dell’iscrizione, che permette di smettere di ricevere le email promozionali che spesso si ricevono dai vari siti web. Questo pulsante esiste già nella versione web di Gmail, dove si trova nella parte superiore dell’email. Quando si preme, a volte bisogna confermare la propria scelta sul sito web del mittente dell’email.

Nella versione Android di Gmail, invece, questo pulsante non era presente, e bisognava scorrere fino alla fine dell’email per trovare il link di annullamento dell’iscrizione, che spesso era poco visibile. Con il nuovo aggiornamento, invece, il pulsante di annullamento dell’iscrizione è stato spostato accanto all’indirizzo del mittente, e ha una dimensione maggiore, in modo da renderlo più evidente.

Premendo questo pulsante, si potrà annullare l’iscrizione alle email promozionali con un solo clic, senza dover aprire il sito web del mittente. Questo consentirà di liberare la propria casella di posta dalle email indesiderate in modo più rapido e semplice.