Gmail e Drive non funzionano: c’è un problema

Se nelle ultime ore hai avuto difficoltà ad utilizzare i tuoi servizi Google, sia quelli dedicati all’utenza consumer che quelli di G Suite, sappi che il problema non è la tua rete. Ci sono infatti dei malfunzionamenti, legati specialmente a Gmail, che non sono ancora stati risolti.

L’errore più diffuso che si sta manifestando su Gmail è legato all’upload di allegati: la procedura sembra essere parecchio lenta e non va a buon fine. Chi tenta di caricare un allegato alla propria mail potrebbe ritrovarsi un errore di rete, dopo aver lungamente atteso che l’upload fosse completato.

Big G ha confermato ufficialmente di essere a conoscenza del problema ed ha pubblicato un piccolo tracker con lo stato di avanzamento delle verifiche. C’è da sperare che il problema possa essere rapidamente risolto, considerando che su Twitter le segnalazioni sono migliaia, così come su DownDetector.

I am getting this problem Since morning

oop, Something went wrong

and #gmaildown pic.twitter.com/milAOsAT9q

— Sooraj (@Sooraj30012957) August 20, 2020