Gmail: notifiche in pausa su mobile quando si è al PC

Le notifiche sullo smartphone possono essere personalizzate in base alle diverse esigenze e preferenze dei singoli utenti, in modo tale da rivelarsi quanto più utili è possibile e mai fastidiose. In tal senso, Google ha compiuto un piccolo, ma importante passo in avanti, almeno per quel che concerne gli avvisi di Gmail. Da pochissimo, infatti, è stata implementata una nuova funzione grazie alla quale si possono mettere in pausa le notifiche di Gmail sullo smartphone quando si utilizza il celebre servizio di posta elettronica da computer. Insomma, è senz’altro un’altra bella novità dopo il rinnovo dell’interfaccia.

Gmail: notifiche in pausa sullo smartphone (ma non su PC) con un clic

Il funzionamento è abbastanza semplice e intuitivo: accedendo a Gmail tramite il browser sul computer compare un apposito avviso mediante il quale il client informa l’utente riguardo la possibilità di sospendere il funzionamento di Gmail sul telefono, a patto però che il navigatore venga autorizzato a rilevare lo stato di attività, e a cui si può rispondere in maniera affermativa.

Non appena la pausa delle notifiche di Gmail sullo smartphone verrà abilitata, le email ricevute saranno notificate solo ed esclusivamente sul computer e resteranno invisibili sul display dello smartphone. Terminata la sessione d’uso del computer, quando ci si allontana da quest’ultimo le notifiche riprendono ad essere recapitate pure sullo smartphone.

Da notare che per il momento la nuova funzione è in fase di distribuzione (per cui potrebbe non essere immediatamente fruibile da parte di tutti). Inoltre, non può essere attivata in modo manuale, per cui per poterne fruire è indispensabile attendere la comparsa della notifica sul computer, ma non è da escludere che prossimamente Google valuti l’aggiunta di un toggle per fare il tutto manualmente e aggirare il sistema automatico.