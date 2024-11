Gmail: nuova funzione per organizzare le email su Android

Google intende migliorare ancora di più l’esperienza d’uso di Gmail, in special modo su Android. Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, dopo l’implementazione della spunta blu per la verifica dei mittenti, adesso è in fase di distribuzione una nuova funzione per l’app del servizio di posta elettronica di “big G”che fa riferimento ai filtri di ricerca e che consente di ordinare le email per data e per pertinenza.

Gmail: nuova opzione su Android per ordinare le email per data e pertinenza

Una volta disponibile, all’interno di Gmail comparirà un nuovo menu Ordina per, da cui scegliere l’opzione Più recenti o quella Più rilevanti. Il menu verrà mostrato premendo sulla barra di ricerca situata in alto e facendo scorrere il carosello dei filtri esistenti, ovvero: “Etichette”, “Da”, “A”, “Allegato”, “Data”, “Non letto” ed “Escludi aggiornamenti del calendario”.

Essenzialmente, il menu va a sostituire efficacemente la sezione denominata “Risultati principali”, che mostra alcune email rilevanti per la query, e la sezione “Risultati nella posta”, contenente il resto dei risultati in ordine cronologico inverso.

La selezione “Più recenti” e “Più rilevanti” viene mostrata anche in alto, vale a dire al di sopra dei risultati della ricerca, in maniera tale da permettere di sapere sempre qual è quella corrente.

Quando la funzionalità sarà effettivamente integrata, gli utenti visualizzeranno un pop-up informativo all’apertura di Gmail.

Da tenere presente che la novità è già arrivata sulla versione Web, per cui non dovrebbe passare molto tempo prima che faccia capolino per tutti gli utenti sull’app di Gmail.