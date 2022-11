Gmail: ricerche più pertinenti e altre novità

Dopo le modifiche all’interfaccia di Gmail, recentemente Google ha annunciato la messa in atto di diversi cambiamenti e miglioramenti la versione Web del suo servizio di posta elettronica, i quali consentono di effettuare ricerche in maniera decisamente migliore all’interno delle caselle.

Gmail: ricerche migliori grazie all’analisi delle query precedenti

Andando più in dettaglio, Gmail adesso è in grado di analizzare le query precedenti e restituire informazioni maggiormente pertinenti quando vengono effettuare ricerche nella casella di posta in arrivo. Gli utenti, dunque, iniziano a visualizzare i primi suggerimenti già durante la fase di digitazione all’interno del campo di ricerca. Per fare in modo che ciò accada, l’algoritmo di selezione va a basarsi sulla cronologia delle ricerche già eseguite.

Migliora pure la condivisone dei documenti mediante Google Meet. Più precisamente, ora si può condividere file di Documenti, Fogli e Presentazioni con i partecipanti a una call con Meet tramite la chat di riunione. Grazie a questa funzione diventa quindi possibile, ad esempio, concedere a tutti l’accesso a un documento oppure a una presentazione e decidere se limitarlo solo ad alcuni partecipanti, andando eventualmente a modificare in tempo reale in file mentre la call è in essere.

Un’altra novità introdotta è relativa al layout, più precisamente alla possibilità di ridimensionale le tabelle pivot in Fogli. Gli utenti possono regolare le dimensioni del pannello laterale dell’editor della tabella pivot durante la creazione o la modifica della stessa, il che va a rivelarsi particolarmente utile quando i nomi delle colonne o dei campi sono particolarmente lunghi e si ha necessità di visualizzare il testo per intero.