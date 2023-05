Gmail: scansione del Dark Web per proteggere gli account

Durante la conferenza annuale degli sviluppatori Google I/O, tra IA generativa e altre novità, il colosso di Mountain View ha annunciato l’arrivo di una nuova funzione molto interessante per Gmail mirante a incrementare la sicurezza degli account.

Gmail: protezione dal Dark Web

D’ora in avanti, gli utenti che utilizzano il celeberrimo servizio di posta potranno infatti adoperare un’apposita feature che consente di scoprire se il proprio indirizzo email è stato trovato nel Dark Web. In caso di riscontro positivo, gli utenti saranno invitati ad agire per proteggere i loro dati.

La pubblicazione delle informazioni personali sul Dark Web in genere coincide con violazioni ai danni di servizi a cui si è iscritti, e potrebbe aprire le porte a tentativi di furto d’identità, frodi bancarie e phishing da parte di malintenzionati.

Per la protezione degli account, Google fornisce apposite guide dettagliate. Ad esempio, agli utenti il cui indirizzo email risulta essere diffuso sul Dark Web viene consigliato di attivare l’autenticazione in due passaggi.

La funzione verrà effettivamente introdotta durante le prossime settimane e per il momento è ad appannaggio degli utenti degli Stati Uniti, ma Google ha già provveduto a far sapere che prossimamente l’accesso sarà ampliato a mercati internazionali selezionati.

Da notare che il report sul Dark Web ha iniziato a venire distribuito da Big G a marzo scorso ai membri di tutti i piani Google One in terra a “stelle e strisce”:

La feature si aggiunge al gestore di password integrato in Chrome che offre un’elevata sicurezza con la protezione dei dati e che recentemente ha implementato l‘autenticazione biometrica per garantire un livello di riservatezza ancora maggiore.