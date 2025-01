GNOME 48 introduce Decibels: il nuovo lettore audio integrato

L’ambiente desktop di GNOME non ha mai avuto un lettore audio base per la riproduzione di musica o file audio qualsiasi, nonostante è comunque possibile dotarsi facilmente di un qualsiasi software multimediale, avendo a disposizione un vasto assortimento di applicativi tra cui scegliere. La prossima versione dell’ambiente desktop, tuttavia, vale a dire GNOME 48, ha promosso un’applicativo di base da integrare come lettore audio, ovvero Decibels.

GNOME 48 userà Decibels come lettore audio integrato

Decibels è un progetto GNOME che è stato di recente promosso internamente a “core app” dagli sviluppatori per GNOME 48, in modo che l’ambiente desktop possa gestire in autonomia file audio. Decibels verrà denominato “GNOME Audio Player”, colmando un vuoto presente da quando il lettore Totem è stato dismesso come lettore integrato, molto tempo fa. Finora, Decibels era stato sviluppato sotto il progetto GNOME Incubator.

La promozione di Decibels ad applicativo integrato per la lettura dei file audio con GNOME è stata annunciata da un post sulla pagina GitLab. Il linguaggio di programmazione scelto per realizzare l’applicativo potrebbe tuttavia impedire a Decibels di diffondersi da subito sulla maggior parte delle distribuzioni Linux, essendo scritto in TypeScript, una scelta piuttosto unica. L’applicazione fa anche uso di GTK4 e libadwaita, ma il linguaggio di programmazione potrebbe rappresentare un potenziale ostacolo per far si che sia disponibile nei repository di Debian, Ubuntu e altri.

Nonostante ciò esiste già un Flatpak dell’app, per chi è interessato a provarla da subito prima dell’uscita con GNOME 48. Il lettore è già pienamente funzionante e offre un’interfaccia molto minimale e semplice.

Oltre a ciò, la nuova versione dell’ambiente desktop, attesa per l’uscita a metà del mese di marzo, farà anche uso di un nuovo visualizzatore integrato, denominato Loupe, in sostituzione del precedente Eye of GNOME. Apporta una serie di migliorie come il supporto per il rendering accelerato, una miglior gestione SVG e altro.