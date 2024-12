GNOME: il visualizzatore integrato Loupe è ora anche un editor

Gli sviluppatori di GNOME hanno da poco aggiornato Loupe, il visualizzatore immagini integrato nell’ambiente desktop, con nuove funzionalità per editare le immagini. Si tratta di novità implementate di recente ma non ancora finite, e quindi non ancora disponibili in nessuna versione build stabile. Si tratta ovviamente di aggiunte interessanti, che potrebbero spingere Ubuntu ad adottare il visualizzatore integrato come applicativo predefinito nella distribuzione Linux.

GNOME aggiunge funzionalità di editor al visualizzatore immagini

Attualmente, Ubuntu continua infatti a far uso di Eye of GNOME come visualizzatore predefinito, predecessore dell’attuale Loupe, per aprire e sfogliare le proprie foto, nonostante sia stato ufficialmente sostituito nell’ambiente desktop. Loupe si tratta a ogni modo di un valido sostituto che apporta una serie di migliorie, come il rendering accelerato delle immagini grazie all’uso della GPU, insieme a una miglior gestione del formato SVG, supporto per i gesti touchscreen e touchpad, miglioramenti per i metadati e interfaccia GTK4/libadwaita.

Tuttavia, per motivi non precisati, Ubuntu ha deciso di rimandarne l’adozione, nonostante sia da subito passato a Snapshot al posto di Cheese e Text Editor per sostituire Gedit. A gli utenti della distribuzione Linux di Canonical, infatti, viene direttamente consigliata l’installazione di un editor immagini completo per la modifica delle immagini, come per l’appunto GIMP, di cui gli sviluppatori hanno da poco rilasciato la release candidate della prossima versione 3.0.

Tuttavia, il passaggio alla nuova versione di Loupe di GNOME, consentirebbe a Ubuntu di offrire un applicativo veloce per la modifica rapida di foto, consentendo agli utenti azioni veloci come il semplice ritaglio delle immagini, la modifica dell’illuminazione, del contrasto e altro.

Immagini

Come mostrato dalle anteprime rilasciate dagli sviluppatori, dove si può anche apprezzare la nuova interfaccia con le nuove funzionalità per la modifica delle foto, Loupe consentirà di ritagliare le immagini, con controlli a schermo, ruotare in senso orario o antiorario oppure specchiarle. Naturalmente, trattandosi ancora di una versione anteprima, tutto è ancora soggetto a modifiche e ulteriori migliorie.

Loupe potrebbe quindi arrivare con GNOME 48 e, se gli sviluppatori di Canonical decideranno di adottarlo, con la prossima versione Ubuntu 25.04.