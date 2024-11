GNOME si aggiorna con l'affiancamento automatico delle finestre

GNOME si è appena aggiornato con una nuova funzionalità anticipata da alcuni mesi per il suo ambiente dekstop, vale a dire “Automatic Tiling”, che consente di affiancare in maniera automatica le finestre aperte in base alla disposizione di quelle correntemente già aperte.

GNOME aggiorna l’ambiente desktop con la funzionlità Automatic Tiling

La nuova funzionalità aggiunta su GNOME consente di affiancare in automatico qualsiasi finestra aperta, facendo uso dello spazio libero disponibile nel desktop. L’italiano Domenico Ferraro, sviluppatore della nuova funzionalità, spiega che le finestre verranno disposte a cominciare spazio libero più vicino al centro dello schermo: basterà aprire un’applicazione e la funzionalità si occuperà di disporla in automatico “a mosaico” accanto a quelle già aperte, risparmiando all’utente di farlo in manuale.

La funzionalità è tuttavia ovviamente facoltativa e disabilitata per impostazione predefinita. Per abilitarla, basterà andare nella finestra di dialogo “Preferenze” dell’estensione, dove sarà possibile trovarla tra le varie opzioni disponibili.

Per chi non desidera utilizzare l’affiancamento automatico, GNOME supporta già diverse funzionalità di aggancio che agevolano la disposizione a mano delle finestre aperte sullo spazio desktop: si spazia da funzionalità specifiche adatte all’utilizzo con il mouse, che includono un assistente per l’aggancio scorrevole, fino all’uso misto con aggancio tramite tasto di scelta rapida e affiancamento tramite tastiera, facendo uso di scorciatoie configurabili.

Tiling Shell è un software gratuito che è possibile installare su qualsiasi distribuzione Linux che fa uso di GNOME, almeno a partire dalla versione 42.

Gli sviluppatori sono tuttora al lavoro alla versione successiva dell’ambiente dekstop, vale a dire GNOME 48, la cui data di lancio è già stata fatta trapelare, insieme alle relative versioni anteprima come la alpha e la beta. Tra le novità, ci si aspettano diverse aggiunte tra cui un sistema di gestione delle finestre totalmente nuovo e non convenzionale, oltre a novità per il software preinstallato e altro che è possibile approfondire nel nostro articolo.