Google, arriva l'aggiornamento antispam di dicembre 2024

Alla vigilia delle festività e pochi giorni dopo la fine del quarto Core Update dell’anno, Google ha implementato un nuovo aggiornamento dei suoi algoritmi volto a rafforzare la lotta contro lo spam. L’azienda ha annunciato il lancio del December 2024 Spam Update in un post pubblicato su X. Richiederà circa una settimana per essere distribuito.

Today we released the December 2024 spam update. It may take up to 1 week to complete, and we'll post on the Google Search Status Dashboard when the rollout is done: https://t.co/L7n9n3Nh6X — Google Search Central (@googlesearchc) December 19, 2024

Anche Google ogni tanto ha bisogno di dare una rinfrescata al suo filtro anti-spam AI SpamBrain. L’azienda sottolinea che i suoi sistemi automatizzati per il rilevamento dello spam funzionano sempre, ma che occasionalmente vengono apportati miglioramenti significativi, come questo. Lo scopo è mantenere la qualità dei risultati di ricerca. Come di consueto, il monitoraggio di questo aggiornamento verrà comunicato tramite la dashboard dello stato della ricerca.

Il December 2024 Spam Update prende di mira specificamente i siti che violano le regole sullo spam, inclusi i contenuti generati in massa, i link innaturali e le pratiche ingannevoli. I siti che non seguono queste politiche rischiano di subire un peggioramento del posizionamento nei risultati di ricerca o di essere del tutto esclusi dall’indicizzazione. Google consiglia agli amministratori dei siti interessati di consultare la pagina delle politiche sullo spam, che mette in guardia contro pratiche come il cloaking, i siti satelliti per ottenere visibilità o l’eccessiva ottimizzazione delle parole chiave.

Un anno segnato dagli aggiornamenti di Google

Con questo aggiornamento anti-spam di dicembre 2024, Google firma il suo settimo aggiornamento principale dell’anno, dopo quattro aggiornamenti principali, come il Core Update di novembre, e tre aggiornamenti anti-spam, i precedenti dei quali sono stati distribuiti a giugno e marzo.

Big G sconsiglia di intraprendere immediatamente azioni drastiche se nei prossimi giorni si riscontrano fluttuazioni nel ranking del sito. È meglio attendere il completamento della distribuzione per analizzare le posizioni delle pagine e il traffico nelle settimane successive.