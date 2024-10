Google annuncia nuove funzionalità per Pixel

Insieme ad Android 15, Google ha rilasciato il Pixel Drop di ottobre. Con questo nome viene indicato l’aggiornamento mensile che include nuove funzionalità per i dispositivi dell’azienda di Mountain View. Le novità riguardano smartphone, tablet e smartwatch, oltre che Gemini. Saranno disponibili per tutti nel corso delle prossime ore (ovviamente solo nei paesi in cui sono venduti i prodotti).

Novità per i dispositivi Pixel

Gemini è disponibile fin dall’inizio sui nuovi auricolari Pixel Buds Pro 2. Ora può essere utilizzato su tutti i modelli per chiedere all’assistente le indicazioni stradali, informazioni sulle email ricevute o avviare una conversazione con Gemini Live (disponibile gratuitamente in diverse lingue). Gemini può essere inoltre sfruttato per le ricerche in Pixel Screenshots.

Le novità più numerose sono per gli smartphone Pixel. Audio Magic Eraser permette di identificare i singoli suoni nei video. Gli utenti possono quindi ridurre il rumore di fondo o del vento e aumentare il volume delle voci. La funzionalità è disponibile sui Pixel 8 e successivi.

Solo sui Pixel 9 è disponibile invece la modalità subacquea per scattare foto e registrare video (ovviamente con una custodia waterproof). Google ha migliorato anche la modalità Night Sight (Foto notturna) per consentire l’accesso alla funzionalità di astrofotografia tramite slider.

L’app Termometro consente di misurare la temperatura degli oggetti inquadrati con la fotocamera (solo su Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL). L’app Meteo mostra invece livello e tipo di polline nell’aria (anche in Italia). È stata infine migliorata la ricerca dei widget.

Tre le novità per Pixel Watch. Una nuova tile mostra i contatti preferiti e i pulsanti per chiamare o inviare un messaggio. È inoltre possibile inviare reazioni con emoji e sfruttare la funzionalità Loss of Pulse Detection del Pixel Watch 3 anche in Italia, Belgio e Spagna. Può rilevare l’interruzione del battito cardiaco ed effettuare una chiamata di emergenza.

Anche per Pixel Tablet ci sono tre novità. È possibile effettuare il casting dei contenuti multimediali da tablet a smartphone Pixel e sincronizzare le notifiche tra smartphone e tablet Pixel (quelle scartate su un dispositivo verranno rimosse anche dagli altri). Infine, quando il tablet è in carica è possibile utilizzarlo come hub per controllare i dispositivi della smart home.