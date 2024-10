Google avvia il rollout dell'antifurto per Android

Google ha avviato il rollout negli Stati Uniti delle tre funzionalità annunciate a maggio per proteggere gli smartphone dai furti. Finora erano disponibili in versione beta solo in Brasile. Non deve essere installata nessuna app, in quanto verranno rilasciate tramite aggiornamento dei Google Play Services su smartphone con almeno Android 10.

Protezione antifurto per Android

Due delle tre funzionalità (Theft Detection Lock e Offline Device Lock) sono state confermate dal noto Mishaal Rahman di Android Authority e Android Police, in quanto arrivate sul suo Xiaomi 14T Pro. Altri utenti hanno invece confermato la disponibilità della terza funzionalità (Remote Lock). Il rollout è quindi graduale e verrà esteso globalmente nelle prossime settimane.

Theft Detection Lock sfrutta l’intelligenza artificiale e i sensori dello smartphone per rilevare il furto. Quando il ladro strappa il dispositivo dalle mani o dalla tasca dell’utente e scappa a piedi, in bici o in auto, la funzionalità blocca automaticamente lo schermo.

Offline Device Lock blocca invece automaticamente lo schermo, se lo smartphone rimane scollegato da Internet per troppo tempo. Infine, Remote Lock consente di bloccare lo schermo da remoto usando solo il numero di telefono (utile quando non è possibile accedere a Find My Device con la password dell’account Google).