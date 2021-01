Come avviene ormai da tempo con le applicazioni mobile del servizio è ora possibile accedere a Google Calendar su computer desktop anche senza connessione Internet. La novità è stata annunciata dal gruppo di Mountain View con un post comparso sul blog ufficiale di Workspace.

Il Calendar di Google anche offline su computer

Ci sono però alcuni compromessi da accettare: in assenza di collegamento è possibile saltare a qualsiasi data nel futuro, ma volendo tornare indietro ci si deve obbligatoriamente fermare a quattro settimane nel passato. Ancora, la funzionalità è per il momento riservata agli utenti di Chrome (non è dato a sapere se verrà estesa ad altri browser) e a coloro che dispongono di un abbonamento Workspace, lasciando di fatto almeno inizialmente esclusi gli account personali gratuiti.

Come abilitare la modalità offline di Google Calendar? È molto semplice: basta aprire le “Impostazioni” del servizio (tramte l’icona a forma di ingranaggio nell’angolo superiore destro dell’interfaccia) e nella sezione “Impostazioni generali” selezionare la casella “Abilita il calendario offline” come si può vedere nello screenshot qui sopra. Il rollout ha già preso il via e dovrebbe arrivare a interessare tutti entro un paio di settimane o poco più. Nel nostro caso non siamo ancora stati in grado di attivare l’opzione.