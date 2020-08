Google Chrome 85: novità nella gestione delle tab

Il nuovo aggiornamento di Google Chrome è servito: il browser si aggiornerà automaticamente non appena il rollout abiliterà il download, ma è possibile altresì forzare subito la situazione accedendo al menu Impostazioni > Informazioni su Chrome. Una volta installata la nuova versione, si avrà tra le mani il nuovo Google Chrome 85.

Google Chrome 85

Le novità di questa versione sono state ampiamente preannunciate e giungono ora tutte assieme alla versione ufficiale del browser per impreziosire la navigazione di miliardi di utenti in tutto il mondo (va ricordato infatti come ogni piccola aggiunta abbia forte impatto a seguito della posizione dominante conquistata ormai da tempo dal browser rispetto ai concorrenti Edge, Firefox, Opera, Safari e altri).

Tra le principali novità val la pena osservare anzitutto le seguenti:

tab più veloci del 10% grazie ad una ottimizzazione nella gestione delle risorse ed a una miglior cura nelle priorità di caricamento delle pagine;

tab group, per raccogliere le tab in “cartelle” che è possibile quindi esplodere o collassare per poter gestire più tab contemporaneamente e sempre in modo ordinato (ecco come creare gruppi di tab);

nuova modalità visuale per la gestione delle tab su tablet;

tab preview per poter vedere un’anteprima della tab semplicemente passando sulla relativa etichetta;

switch sulle tab già aperte, identificabili attraverso una semplice ricerca sulla barra degli indirizzi;

compilazione di form su PDF e relativo salvataggio successivo.

Google segnala inoltre il rollout in atto di un nuovo sistema per la condivisione di url tramite QRCode che al centro dell’immagine mostrano il tipico “Dino” che gli utenti Google hanno da tempo imparato a conoscere:

Con tutta evidenza la versione 85 è quella che pone maggiore attenzione sulle tab, cercando di gestire la bulimia di pagine aperte che spesso accompagna l’esperienza online degli utenti. Su questo fronte (e su quello delle tab group) ci sarà sicuramente ancora da lavorare, ma l’accelerazione impressa oggi si farà sicuramente notare fin da subito.