Google: ora i compleanni ve li ricorda la rubrica

Siete stanchi di dimenticarvi i compleanni? Grazie all’app Google Calendario da anni potete evitare brutte figure con i vostri amici e i vostri cari, ma la Grande G ha pensato di rendere ancora più semplice il tutto tramite una nuova funzionalità in arrivo all’interno dell’app Google Contatti. Dopo l’arrivo del nuovo design per Google Home, vediamo cosa arriva nell’app della Rubrica.

Google pensa ai compleanni

L’applicazione che tutti gli utenti Android usano normalmente come rubrica dei contatti implementa da oggi le notifiche di compleanno, attivabili semplicemente aggiungendo per ogni contatto la data interessata. In seguito all’aggiornamento del servizio alle versioni successive alla 4.7.26.x, infatti, Google Contatti incoraggerà gli utenti ad aggiungere tale informazione con un avviso apposito, dove si legge “salva il compleanno dei tuoi contatti per vederlo automaticamente nel calendario e ricevere promemoria qui e tramite i servizi Google”.

Premendo quindi sul pulsante apposito “Aggiungi compleanni” si accede a un’interfaccia utente ottimizzata per inserire rapidamente le date alle persone d’interesse, tramite un’icona a forma di torta con la candelina in cima. Essa apparirà per tutte le persone che risultano senza una data di compleanno, da inserire poi tramite una griglia di inserimento ad hoc. In essa, dunque, apparirà anche l’interruttore “Aggiungi notifica”.

Questa novità è ora in fase di rilascio graduale in tutto il mondo e non è chiaro, al momento, se risulti disponibile anche in Italia. Si tratta, ad ogni modo, di una questione di giorni o poche settimane.

Nel mentre, Google ha anche annunciato durante l’I/O 2023 la nuova Duet AI per la produttività nella suite Workspace.