Google Core Update di ottobre 2023: le novità dell’algoritmo

Il 5 ottobre 2023 Google ha lanciato il suo Core Update, un aggiornamento periodico dell’algoritmo che influenza il posizionamento dei siti web nei risultati di ricerca. L’aggiornamento dovrebbe concludersi entro due settimane e non è correlato all’aggiornamento Anti-Spam, anch’esso in corso in questo momento, che mira a contrastare i contenuti di bassa qualità e ingannevoli.

Di solito, gli aggiornamenti principali vengono eseguiti ogni 6 mesi. Il primo Core Update del 2023 è avvenuto a marzo e il secondo 6 mesi dopo, ad agosto 2023. E ieri sera, Google ha annunciato su Twitter (X) che era stato lanciato un nuovo Core Update.

Today we released the October 2023 core update. We'll update our ranking release history page when the rollout is complete: https://t.co/pooeFs6tEC — Google Search Central (@googlesearchc) October 5, 2023

Come di consueto, dovrebbe concludersi entro 15 giorni, intorno al 20 ottobre. Non ci sono ulteriori informazioni sui motivi che hanno spinto Google a rifare un Core Update così velocemente.

Questo aggiornamento, come già anticipato, non ha nulla a che fare con l’aggiornamento Anti-Spam di ottobre 2023 attualmente in corso. Questi 2 aggiornamenti hanno scopi diversi. L’Update Anti-Spam, infatti, prende di mira i siti che utilizzano tecniche di spam come il cloaking. Si tratta di una tecnica SEO che consiste nel mostrare ai motori di ricerca un contenuto diverso da quello che viene presentato agli utenti reali. Questa pratica è considerata ingannevole e manipolatoria da Google, che la vieta nelle sue linee guida, poiché va contro il suo obiettivo di fornire ai suoi utenti i risultati più pertinenti e di qualità per le loro ricerche.

Il Core Update invece, è un aggiornamento generale dell’algoritmo di Google. Non è un cambiamento specifico per una determinata categoria di siti o argomenti, ma un aggiornamento generale che riguarda tutti i settori e le lingue. L’obiettivo di Big G è quello di offrire sempre i migliori risultati possibili per le domande poste dagli utenti.

Come ha dichiarato Google: “Normalmente proviamo a separare aggiornamenti come questi, ma non è sempre possibile. Ma per chiunque cerchi di comprendere i cambiamenti, è piuttosto semplice. Se non stai inviando spam e vedi modifiche, potrebbe trattarsi dell’aggiornamento Core. Se invii spam e noti modifiche, probabilmente si tratta dell’aggiornamento Spam“.

Le perdite di posizione che si possono verificare da qui alla fine di ottobre potrebbero essere dovute all’aggiornamento Anti-Spam o all’aggiornamento Core di Google. Si tratta di due interventi diversi che richiedono un’analisi approfondita per capire quale dei due ha influenzato il posizionamento dei siti web e quali azioni sono necessarie per migliorarlo.