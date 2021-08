Google Destination Insights: l'Italia piace e cresce

Google dispone di informazioni preziosissime per poter leggere il mercato del turismo in una fase delicata come quella che sta attraversando il settore in questa lenta uscita dalla pandemia. Grazie allo strumento Destination Insights, da alcuni mesi a disposizione di utenti e operatori del settore, il motore di ricerca offre alcuni scorci statistici che aiutano a tratteggiare i trend principali, offrendo agli operatori quelle informazioni che si rendono necessarie per investimenti e prospettive future.

Un dato su tutti emerge in questa fase: l'Italia è una delle mete più cercate e desiderate. Chi meglio di Google può certificarlo?

Destination Insights: viva l'Italia

L'Europa è, in linea generale, il continente con la maggior crescita di richieste: effetto Covid, forse, ma soprattutto un grande desiderio di mare che fa dell'area mediterranea la zona più desiderata del momento. L'Italia è il Paese con la crescita principale, ma anche Spagna, Francia e Germania sono tra i Paesi che registrano una crescita al di sopra del 75%. Google offre anche una spiegazione chiara per queste oscillazioni: “Le variazioni nella scelta delle destinazioni di viaggio possono essere lente o rapide a seconda delle normative“, mettendo ancora una volta il Covid al centro dei driver principali in grado di deviare le rotte del turismo stagionali.

Gli italiani hanno cercato soprattutto l'Italia per le proprie vacanze, con la Lombardia particolarmente attiva nel cercare nuove destinazioni. Spagna, Grecia e Francia sono state, nell'ordine, le destinazioni più ambite dagli italiani, seguite da Francia e Croazia.

Tra le città preferite in Italia dai potenziali turisti provenienti dall’Italia e dal mondo, Roma risulta essere la meta più ricercata per soggiornare e passare una vacanza. Qual è la top 10? Roma, Riccione, Rimini, Venezia, Milano, Napoli, Firenze, Caorle, Lido di Jesolo, Lignano Sabbiadoro. La lista completa delle 50 principali destinazioni per volume di interesse di ricerca in base alla selezione di filtri indicati di seguito è consultabile da Destination Insights.

Per gli operatori del settore che stanno cercando di capire come evolverà il mercato nei mesi a venire, Google mette a disposizione anche Hotel Insights. ulteriore strumento di analisi e statistica che permette di mettere in luce i principali trend favorendo investimenti più lungimiranti ed efficaci.