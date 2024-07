Su Google Foto arriva il diario fotografico settimanale condividere con gli amici

Google Foto, la popolare app di Big G per la gestione e l’organizzazione delle foto, sta per introdurre una nuova funzione chiamata “La mia settimana” (My Week), che consentirà agli utenti di condividere facilmente i propri ricordi settimanali con amici e familiari, rendendo l’esperienza di condivisione delle foto ancora più coinvolgente e interattiva.

Come funziona “La mia settimana” su Google Foto

La funzione “La mia settimana” è stata individuata per la prima volta durante un teardown dell’app da Android Authority all’inizio di quest’anno. Sebbene non sia ancora presente nella versione pubblica di Google Foto, il team di sviluppo è riuscito ad attivarla manualmente per fornire un’anteprima del suo funzionamento.

Secondo le schermate dell’interfaccia utente ottenute, “La mia settimana” apparirà come un nuovo riquadro chiamato “Introduzione alla mia settimana” nel carosello dei ricordi di Google Foto. Toccando questo riquadro, gli utenti saranno guidati attraverso una procedura che li aiuterà a selezionare le foto da condividere e a inviare inviti ai propri contatti per consentire loro di visualizzare i ricordi settimanali.

Una volta impostata, le foto selezionate appariranno in una scheda dedicata nel carosello dei ricordi. Gli utenti potranno accedere a una nuova sezione “La mia settimana” per aggiungere altre foto, visualizzare le foto condivise nelle settimane precedenti e inviare messaggi ai contatti invitati.

I destinatari degli inviti vedranno i ricordi settimanali condivisi nel carosello dei Ricordi sui loro dispositivi. Toccando il riquadro corrispondente, si aprirà una presentazione che consentirà loro di mettere “Mi piace” alle foto e di lasciare commenti, rendendo l’esperienza di condivisione più interattiva e coinvolgente.

Altre modifiche in arrivo su Google Foto

Oltre alla funzione “La mia settimana”, sono state individuate alcune modifiche minori che potrebbero essere introdotte con un futuro aggiornamento di Google Foto. Tra queste, si segnalano modifiche all’interfaccia utente della sezione “Luoghi”, con l’aggiunta di una nuova mappa nella parte superiore e un aggiornamento dei dettagli delle foto che mostrerà se una foto fa parte di un album o di un ricordo.

Inoltre, sembra che Google stia spostando l’opzione “Attività di condivisione” nella sezione “Aggiornamenti” per facilitarne l’accesso. Tuttavia, gli utenti potranno comunque visualizzare la loro attività di condivisione anche accedendo alle impostazioni dell’app.