Google Discover introduce l'orario per l'alba e il tramonto

Google Discover è una delle funzionalità principali presente da tempo su Android che funziona come un raccoglitore di notizie, dove è appunto possibile trovare tutti gli articoli più importanti dalle principali testate riguardo diversi argomenti, che vengono anche selezionati in base alle preferenze dell’utente. Tra le novità, arriva tuttavia anche una nuova informazione relativa all’orario di alba e tramonto, che verrà ora visualizzata nella schermata.

Google Discover si aggiorna con l’orario per l’alba e il tramonto

Il nuovo aggiornamento di Google Discover, attualmente in fase di rilascio, include adesso l’orario per l’alba e il tramonto direttamente nella schermata, basato sulla posizione impostata nel sistema. Si tratta di una nuova opzione attivabile dalle impostazioni dell’app: una volta aperte, basterà scorrere verso sinistra la piccola finestra a scorrimento, per far comparire il tasto relativo alla personalizzazione. Da li sarà quindi possibile abilitare l’orario alba/tramonto, che sarà accessibile sia nella schermata di Discover che anche nella parte sinistra del Pixel Launcher.

Il rilascio della nuova funzionalità dovrebbe semplicemente avvenire tramite server, senza la necessità di aggiornare l’app dal PlayStore. Attualmente pare non essere ancora disponibile in Italia, anche se ciò dovrebbe accadere a breve, tra qualche giorno.

Quella di Google Discover è una novità che sicuramente arricchisce maggiormente l’interfaccia con informazioni utili, rendendo anche l’interfaccia sempre più “standard” tra i principali ecosistemi, vale a dire Android e iOS.

Di recente, Google ha anche provveduto ad aggiornare su iOS e iPad il browser Chrome, che permette adesso di modificare il menu delle impostazioni inserendo e riordinando a piacimento le opzioni, in modo da lasciare maggior libertà agli utenti.

Oltre a ciò, a rinnovarsi è anche Android Auto 12, con diverse novità per quanto riguarda stabilità, fluidità dell’interfaccia, che viene ora svecchiata con nuovi elementi grafici, funzionalità specifiche per i mezzi elettrici e molte altre novità.