Google finanzia costellazione di satelliti FireSat anti-incendi

In un comunicato stampa, Google ha annunciato un finanziamento di 13 milioni di dollari per il lancio di un progetto chiamato FireSat, il cui scopo è quello di lanciare una nuova costellazione di satelliti.

Tuttavia, questa costellazione non sarà utilizzata per competere con i servizi di Starlink, ma piuttosto per aiutare a combattere gli incendi boschivi. L’obiettivo di FireSat è creare una costellazione di satelliti in grado di identificare dallo spazio gli incendi delle dimensioni di quasi 5 x 5 metri.

La costellazione di satelliti FireSat contro gli incendi

Attualmente, per combattere gli incendi boschivi, dobbiamo accontentarci di immagini satellitari a bassa risoluzione, aggiornate solo poche volte al giorno. FireSat, invece, promette un’alta risoluzione e aggiornamenti ogni 20 minuti, poiché i satelliti saranno progettati appositamente per questo scopo. Il finanziamento di Google proviene da Google.org, il suo braccio filantropico, e il progetto è guidato da Earth Fire Alliance, una ONG creata per lanciare la costellazione FireSat.

Anche il team di ricerca di Google è stato coinvolto nello sviluppo della tecnologia che consentirà di sfruttare le immagini di FireSat. “Utilizzando l’intelligenza artificiale, FireSat confronterà rapidamente qualsiasi punto terrestre di 5 x 5 metri con le immagini precedenti, combinando al contempo fattori come le infrastrutture vicine e le condizioni meteorologiche locali, per determinare la presenza di un incendio. Per convalidare il nostro modello di rilevamento per i piccoli incendi e stabilire una serie di dati di base per l’intelligenza artificiale, abbiamo fatto volare i sensori su roghi controllati“, spiega l’azienda di Mountain View.

Il primo satellite nel 2025

Il primo satellite della costellazione FireSat sarà lanciato nel 2025 e l’intera costellazione dovrebbe essere operativa nei prossimi anni. Google spiega che una volta in orbita, questi satelliti forniranno informazioni in tempo reale, come la posizione, le dimensioni o l’intensità di un incendio incipiente. L’obiettivo è quello di utilizzare queste informazioni per consentire ai vigili del fuoco di intervenire prima per limitare i danni causati dagli incendi boschivi.

“Oltre a sostenere gli sforzi di risposta alle emergenze, i dati di FireSat saranno utilizzati per creare un registro storico globale della diffusione degli incendi, aiutando Google e gli scienziati a modellare e comprendere meglio il comportamento e la diffusione degli incendi boschivi“, afferma inoltre Google.

In ogni caso, questa non è la prima iniziativa di Google per combattere gli incendi. Infatti, su Google Maps, l’azienda offre già una funzione basata sull’intelligenza artificiale che avvisa se ci si trova in prossimità di un incendio.