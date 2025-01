Google fornisce tool AI all'esercito israeliano

Google ha lavorato direttamente con i militari israeliani per fornire l’accesso alle sue tecnologie di intelligenza artificiale, in seguito all’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023. Nei documenti visti dal Washington Post viene evidenziata l’urgenza di anticipare Amazon. Come è noto, l’esercito israeliano utilizza un sistema AI per pianificare gli attacchi.

Project Nimbus e la rivalità con Amazon

Project Nimbus è un contratto da 1,2 miliardi di dollari firmato da Google e Amazon nel 2021 con il governo israeliano. Prevede la fornitura di servizi cloud e intelligenza artificiale che sono utilizzati anche a scopi militari. In seguito alle proteste scoppiate ad aprile 2024, l’azienda di Mountain View ha licenziato oltre 50 dipendenti (alcuni sono stati anche arrestati).

Dai documenti visti dal Washington Post emerge una collaborazione diretta di Google con il Ministero della difesa e IDF (Israel Defense Forces). Alcuni dipendenti della divisione cloud hanno ricevuto dai militari israeliani un numero elevato di richieste di accesso alle tecnologie AI, in particolare al servizio Vertex AI.

In un documento viene evidenziata l’urgenza di soddisfare le richieste, altrimenti l’esercito israeliano avrebbe scelto i servizi cloud di Amazon. Un dipendente ha chiesto recentemente l’accesso a Gemini per sviluppare un assistente in grado di gestire documenti e audio dei militari.

Non è chiaro però se le tecnologie AI di Google siano utilizzate solo per automatizzare compiti amministrativi o sul campo di battaglia. L’azienda di Mountain View ha dichiarato ad aprile 2024 che il contratto sottoscritto con il governo israeliano non riguarda “carichi di lavoro altamente sensibili, classificati o militari rilevanti per armi o servizi di intelligence“.