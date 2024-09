Google Foto: Ricordi con narrazione grazie a Gemini

Dopo l’implementazione di nuovi strumenti IA per editare i video, Google Foto si appresta a fare spazio a nuove opzioni basate su Gemini dedicata alla funzione “Ricordi”, quella che offre all’utente una prestazione di foto e video di anni, mesi, settimane e giorni addietro e/ o di elementi appartenenti a specifiche tematiche, consentendo di rivivere i momenti più belli o comunque quelli più significativi.

Google Foto: Ricordi potenziati con Gemini

Andando più in dettaglio, dall’analisi della versione 7.1 dell’app di Google Foto per Android emergono alcune stringhe di codice che stanno ad indicare il fatto che Google potrebbe avere intenzione di utilizzare Gemini per generare la narrazione per i ricordi.

Attualmente, i ricordi in Google Foto hanno un sottofondo musicale, ma manca la narrazione e la sua implementazione potrebbe quindi consentire aggiungere un po’ di contesto mancante, in special modo quando a guardare i ricordi non è soltanto il diretto interessato.

Gemini AI potrebbe pertanto essere in grado di estrarre il contesto dalle immagini e dai video e narrarli quando si creano ricordi.

Google potrebbe tuttavia pianificare di implementare la narrazione con AI solo per il riepilogo dell’anno in corso, invece che per tutti i ricordi. In questo caso, Gemini potrebbe quindi narrare i ricordi per far rivivere l’anno dell’utente.

Sembra che la funzione possa essere disponibile come esperienza aggiuntiva, per cui coloro che non vogliono usufruirne potranno decidere di disattivarla.

In merito alle tempistiche di rilascio, le stringhe di codice suggeriscono che il colosso di Mountain View possa implementare la novità a dicembre prossimo.