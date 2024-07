Google foto semplifica l'accesso alla cartella bloccata

Google Foto continua a cambiare “pelle”, con nuove funzioni che semplificano l’organizzazione dei ricordi. Recentemente l’applicazione ha introdotto la possibilità di ordinare manualmente le foto. Un’altra promettente funzione, che utilizza l’intelligenza artificiale Gemini, consentirà presto di effettuare ricerche rapide e accurate all’interno delle foto. Ma non è finita qui! Google, infatti, ha apportato anche un’importante modifica alla cartella bloccata.

La cartella bloccata diventa più accessibile

Google Foto ha recentemente spostato il pulsante della cartella bloccata per renderlo più visibile. Individuata nella versione 6.89 dell’app per Android e iOS, la modifica sostituisce il pulsante “Utilità” nella parte superiore della scheda Libreria con un accesso diretto alla cartella bloccata. In precedenza, per accedere alle immagini nascoste era necessario navigare nella schermata di questa sezione. Ora invece, è possibile accedervi direttamente dall’interfaccia principale dell’applicazione.

L’obiettivo di questa modifica è incoraggiare l’uso della cartella bloccata, rendendo l’accesso ad essa più intuitivo per gli utenti. Molti, infatti, non erano nemmeno a conoscenza di questa funzione o non la utilizzavano perché era poco visibile e spesso difficile da trovare. Rendendola più facilmente accessibile, Google spera che un maggior numero di persone sfrutti questa opzione di archiviazione sicura per proteggere le proprie foto sensibili.

La cartella nascosta di Google Foto ora è in bella vista… dubbi sulla privacy

Tuttavia, questa semplificazione dell’accessibilità potrebbe avere un grosso svantaggio. Collocando la cartella bloccata in una posizione prominente, Google ne compromette completamente l’aspetto discreto. Gli utenti che prestavano il telefono ad altri potevano contare sul fatto che la cartella di blocco fosse ben nascosta sotto una serie di menu. Ora, la sua presenza in bella vista potrebbe attirare l’attenzione e potenzialmente compromettere la riservatezza delle foto salvate.

Inoltre, Google Foto sta continuando a testare una revisione della sua interfaccia, trasformando la scheda Libreria in una nuova scheda Raccolte. In questa nuova interfaccia, la cartella bloccata appare anche nella parte superiore dello schermo.