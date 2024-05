Google Gemini sbarca sui portatili Chromebook Plus

Google ha recentemente annunciato l’introduzione di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sui laptop Chromebook Plus, tra cui l’integrazione di Gemini, il suo chatbot AI. Questa novità riguarderà sia alcuni modelli già in commercio di Asus e HP, sia nuovi dispositivi di Acer.

I Chromebook Plus supporteranno funzioni innovative come lo strumento “Aiutami a scrivere” di Google e la possibilità di creare sfondi personalizzati grazie all’AI generativa. Inoltre, su questi dispositivi arriverà anche Magic Editor di Google Foto, già comparso su alcuni vecchi dispositivi Android.

L’integrazione di Gemini sui Chromebook Plus non sorprende, considerando che Google aveva già annunciato l’intenzione di inserire il chatbot nel browser Chrome. L’icona di Gemini sarà aggiunta allo scaffale delle app per un accesso più rapido e intuitivo. Inoltre, acquistando un nuovo laptop Plus si avranno 12 mesi gratuiti di Google One AI Premium, che include l’accesso a Gemini Advanced, 2 TB di storage cloud e Gemini integrato con Documenti, Fogli, Slides e Gmail.

Nuove funzionalità per tutti i Chromebook

Google sta rilasciando anche nuove funzionalità disponibili sia per i Chromebook Plus che per i Chromebook standard. Tra queste, una procedura di configurazione con codice QR che permetterà al telefono Android di condividere direttamente le credenziali di accesso e Wi-Fi con il nuovo Chromebook, la possibilità di creare GIF dalle registrazioni dello schermo e una visualizzazione integrata di Google Tasks.

I nuovi Chromebook Plus di Acer

Acer ha presentato due nuovi dispositivi Chromebook Plus dotati di Gemini e altre funzionalità AI: il rinnovato Chromebook Plus Spin 714 e il Chromebook Plus 516GE, pensato per il gaming.

Lo Spin 714 è un laptop 2-in-1 configurabile con processori Intel Core Ultra 7 o 5, fino a 16 GB di memoria e 512 GB di storage. Tutti i modelli hanno un display touch da 14 pollici a 1200p con supporto opzionale per lo stilo, una webcam a 1440p e un’autonomia fino a 10 ore.

Il Chromebook Plus 516 GE, invece, è dotato di un display IPS da 16 pollici a 1600p e 120Hz, tastiera RGB, GeForce Now preinstallato, webcam a 1080p, Wi-Fi 6E e porta ethernet 2,5G. Le configurazioni includono processori Intel Core 7 150U o Core 5 120U, fino a 16GB di memoria, 2TB di storage e 10 ore di autonomia. Va notato che questi processori non dispongono di NPU, quindi non saranno così performanti con le attività AI sul dispositivo come altri modelli più equipaggiati.

Gemini su Chromebook Plus di Asus e HP

Gemini e altri strumenti e funzioni AI saranno disponibili anche sui Chromebook Plus 14 e x360 di HP, e sui Chromebook Plus Asus CX34 e ExpertBook CX54, già acquistabili.

Prossime novità di ChromeOS sui Chromebook Plus

Google ha annunciato che nel corso dell’anno rilascerà altre funzionalità di ChromeOS sui Chromebook Plus, tra cui la possibilità di controllare il dispositivo con i movimenti del volto (Project Gameface), la funzione “Aiutami a leggere” di Gemini per riassumere PDF e rispondere a domande, una nuova funzione Focus con modalità Non disturbare e la possibilità di condividere finestre e programmi aperti su tutti i dispositivi, indipendentemente dal sistema operativo.