Google Maps testa annunci pop-up durante la guida

Google ha recentemente smentito le voci secondo cui starebbe testando annunci pop-up all’interno di Google Maps. L’azienda ha chiarito che l’interfaccia utente “add stop” (aggiungi fermata) è in realtà una funzione esistente chiamata Promoted Pins.

Google ha dichiarato che i Promoted pins durante la navigazione non sono una novità: consentono alle persone di visualizzare annunci pertinenti di aziende come stazioni di servizio, ristoranti e negozi lungo il percorso. A detta di Big G, per evitare di distrarre il conducente, questi annunci non appaiono, si espandono solo se vengono toccati e scompaiono rapidamente dopo poco tempo.

Nonostante la smentita di Google, un utente di Google Maps, Anthony Higman, ha recentemente segnalato su X di aver notato un nuovo formato pubblicitario durante i suoi spostamenti. Secondo Higman, mentre passava davanti a una stazione di servizio Royal Farms, è apparso un annuncio pop-up che copriva la metà inferiore dello schermo, suggerendo una deviazione non necessaria. L’utente ha dichiarato di essere stato molto distratto da questo annuncio.

Yo Check Out This Wild New Ad Format On The Google Maps App.

I Put In Directions Down The Shore And Then When I Passed This Gas Station This Royal Farms Ad Popped Up With "Add Stop"

I Didnt Type Anything In About Gas Or Food Or Anything? Anyone Know What Kind OF Ad Format This… pic.twitter.com/HiRfOZPo8n

— Anthony Higman (@AnthonyHigman) July 5, 2024