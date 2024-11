Google Maps segnala le scale nei percorsi a piedi

Dopo le novità annunciate lo scorso ottobre, relative in special modo all’integrazione di Gemini, nel corso delle ultime ore su Google Maps ha fatto capolino un’altra inedita e interessate funzione. Adesso, su Android e iOS/iPadOS, il celebre strumento di navigazione indica se sono presenti scale nei percorsi a piedi.

Google Maps indica se ci sono scale nei percorsi a pedi

Da tenere presente che la funzione era già presente nei percorsi in bicicletta, ma ora è stata introdotta anche per i percorsi a piedi, al fine di venire incontro alle esigenze di coloro che si spostano su sedia a rotelle, che hanno difficoltà di deambulazione o per chi trasporta borse o valigie pesanti.

Per cui, qualora nel percorso a piedi selezionato siano presenti delle scale, sulla mappa comparsa una piccola icona circolare con il simbolo delle scale in bianco su sfondo blu indicandone la posizione esatta. In tal modo, l’utente potrà farsi immediatamente una chiara idea in merito alla strada più comoda da percorrere per arrivare a destinazione, preferendo un differente percorso nel caso in cui volesse evitare le scale.

La novità, sia ben chiaro, è di piccola portata, ma è comunque estremamente utile e interessante, visto e considerando che contribuisce a rendere Google Maps maggiormente accessibile a tutti. Proprio a tal proposito, sottolineato che intervenendo sulle impostazioni dell’app è possibile selezionare le impostazioni di accessibilità per attivare l’opzione “Metti in evidenza le informazioni sull’accessibilità: Mostra in modo più evidente i servizi di accessibilità in sedia a rotelle come ingressi, posti.a sedere, servizi igienici e parcheggio quando visualizzi un luogo”.