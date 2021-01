Da ormai qualche mese Google Meet permette di cambiare lo sfondo (articolo dedicato) durante riunioni e videochiamate così da nascondere ciò che si trova alle proprie spalle. Lo si può fare scegliendo una delle immagini predefinite messe a disposizione dal servizio oppure caricandone una propria, personalizzata. Da oggi gli admin potranno impedirlo.

Google Meet: cambio dello sfondo vietato dagli admin

Questo grazie a una nuova funzionalità a loro riservata e annunciata attraverso le pagine del blog ufficiale. Il rollout ha preso il via, ma potrebbero essere necessari fini a 15 giorni prima di vederla comparire. È possibile intervenirvi dalla console di amministrazione. Da precisare che selezionando “Off” viene tolta la possibilità di sostituire lo sfondo con un’immagine, ma non quella di applicarvi una sfocatura così da non rendere visibile chi o cosa si trova nello stesso ambiente.

Come amministratore puoi controllare se gli utenti nella tua organizzazione possono sostituire lo sfondo nei loro interventi video su Google Meet. Attenzione: l’impostazione si applica a tutti i partecipanti.

È solo l’ultima delle novità introdotte da Google per Meet: di recente il servizio si è arricchito della possibilità di nascondere le notifiche quando si attiva la condivisione di tutto lo schermo, della sezione Risoluzione problemi e guida, di nuovi strumenti a cui ricorrere durante la fase di creazione delle riunioni e di report avanzati sui partecipanti agli incontri.