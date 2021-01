In tempo di smart working le riunioni da remoto sono all’ordine del giorno. Talvolta può tornare utile conservarne le registrazioni così da poterle consultare in un secondo momento, ma come fare per le trascrizioni? Ci pensa un’estensione Chrome disponibile senza alcuna spesa sul Web Store ufficiale del browser: il suo nome è Otter.ai.

Otter.ai è l’estensione Chrome che trascrive le riunioni Meet

A svilupparla un team californiano specializzato in soluzioni di intelligenza artificiale applicate agli strumenti di comunicazione. Il funzionamento è ben spiegato dal video qui sotto.

Di seguito invece un riepilogo dei passi necessari per attivare l’estensione dopo averla installata: anzitutto bisogna fissare Otter.ai sulla barra superiore del browser (per trovarla potrebbe essere necessario un click sull’icona a forma di tassello di un puzzle), digitare l’indirizzo meet.google.com, creare un account gratuito e una volta portata a termine la procedura avviare la registrazione.

Agendo sul pulsante CC la trascrizione avviene in tempo reale, mostrata nella parte inferiore dell’interfaccia di Meet, con la possibilità di variare la dimensione del testo. A tal proposito è giusto ricordare che il servizio di Google già offre i sottotitoli live, ma non in tutte le lingue.

La compatibilità di Otter.ai non è limitata a Meet: l’estensione supporta anche Zoom, ma in questo caso è necessario disporre di un account a pagamento.