Google Messaggi: cinque miliardi di installazioni

Google Messaggi, l’app di messaggistica del colosso di Mountain View per dispositivi basati sul sistema operativo mobile Android, ha da poco raggiunto e superato un importante traguardo: quello dei cinque miliardi di installazioni.

Nel giro di circa tre anni, dunque, l’app Google Messaggi è riuscita praticamente a quintuplicare il record di un miliardo di download che aveva raggiunto nella primavera del 2020 e che sembrava già essere un notevole punto d’arrivo.

Alla base di questo gran successo vi è indubbiamente da considerazione l’adozione dell’app da parte di Samsung e la sempre maggiore approvazione della messaggistica RCS, unitamente all’impiego della crittografia end to end. Ulteriori nuove feature sono poi attese per il futuro.

Per ora, il protocollo RCS è disponibile solo su dispositivi Android, ma Google sta cercando di cambiare questa condizione con la sua campagna #GetTheMessage, facendo pressioni su Apple per supportare lo standard di messaggistica più sicuro e ricco di funzionalità su iOS. La più recente iniziativa in questo ambito ha visto la realizzazione di un finto spot in cui viene presentato “iPager”, con cui vengono messe in evidenza le limitazioni degli SMS tradizionali in confronto a RCS.

Il colosso di Cupertino, dal canto suo, non ha mai mostrato particolare interesse nei confronti del protocollo RCS e non ha mai dato modo di pensare di essere intenzionata a sfruttarlo, ma con ogni probabilità sarà comunque costretta a farlo per rispondere alle richieste del DMA, dopo l’adozione della porta USB-C su iPhone 15 e probabilmente anche dopo una maggiore apertura del sistema operativo su di essi installato.