Google Pixel 9a: la data di lancio è vicina

A dicembre dello scorso anno erano state diffuse online le specifiche complete, con tanto di prezzo al seguito, del nuovo smartphone Google Pixel 9a. Nelle scorse ore, a tal riguardo, sono invece emersi i dettagli relativi alla data di lancio esatta del dispositivo che, a quanto pare, è molto vicina.

Google Pixel 9a: lancio atteso per il mese di marzo

A riferire i dettagli in questione è stata la redazione di Android Healines, indicando il giorno 26 marzo 2025 come data di lancio per il prossimo smartphone mio gamma di casa Google. Da tenere presente che la data in questione fa riferimento al giorno in cui partiranno le spedizioni e lo smartphone sarà disponibile all’acquisto nei negozi.

Di conseguenza, l’evento Google I/O in occasione del quale saranno ufficiale tolti i veli al nuovo device dovrebbe cadere intorno a metà marzo. Facendo un confronto con il Google Pixel 8a, il lancio, qualora la data dovesse essere effettivamente confermata, risulta anticipato di circa due mesi.

Da tenere presente che il l più grande cambiamento di design atteso fa riferimento al comparto fotografico, con la camera bar che lascerà lo spazio a un elemento a pillola per racchiudere le due fotocamere. Attese interessanti novità anche per la batteria, che dovrebbe essere la più grande di sempre per un dispositivo Pixel: 5.100 mAh.

Per il resto, Google Pixel 9a sarà un po’ più largo e più alto del Pixel 8a, ma manterrà lo stesso spessore a 8,9 mm. Perderà anche qualche grammo del suo peso, scendendo a 185,9 g. Sorprendentemente, nonostante quella grande batteria, Google continuerà a proporre un display da 6,28 pollici.