Google Pixel 9a non avrà Gemini Advance gratis

Il Google Pixel 9a, che dovrebbe essere lanciato a marzo prossimo, si sta preannunciando come uno smartphone decisamente interessante, oltre che maggiormente economico rispetto al reso della gamma. Purtroppo, però, proprio per il suo essere più conveniente occorre mettere in conto che probabilmente non disporrà di Gemini Advanced gratis, diversamente da quanto viene concesso con altri dispositivi Pixel.

Google Pixel 9a: Gemini Advanced non verrà offerto gratuitamente

Andando più un dettaglio, un recente report diffuso dalla redazione di Android Headlines rivela alcuni omaggi di Google per coloro che sceglieranno di acquistare il Pixel 9a, tra cui Fitbit Premium gratuito per 6 mesi e YouTube Premium gratuito per 3 mesi. Gli utenti dovrebbero ottenere anche 3 mesi di spazio di archiviazione gratuito su Google One.

Relativamente a Google One, il riferimento è al piano da 100 GB, il che significa che non solo si sta ottenendo una quantità di spazio di archiviazione sul cloud non particolarmente abbondante, ma non si sta ottenendo neppure alcun aggiornamento Gemini con esso. Gemini Advanced è infatti incluso in Google One, ma solo nel piano denominato “AI Premium” che prevede 2 TB di spazio di archiviazione.

Considerando la fascia “low cost” in cui si colloca il Pixel 9a, come anticipato, tutto ciò non sorprende in modo particolare, ma in virtù della sempre maggiore attenzione di Google alle funzioni legate all’intelligenza artificiale sui suoi smartphone qualche speranza era comunque stata riposta.

In merito al prezzo esatto di vendita, ricordiamo che secondo le indiscrezioni il nuovo Pixel 9a potrebbe essere lanciato a 499 dollari nel modello da 128 GB.