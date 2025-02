Google Pixel 9a: svelata la parte frontale

Continuano le fughe di notizie relative al Google Pixel 9a, con la diffusione, avvenuta nelle scorse ore, di un rendering dall’aspetto ufficiale di quella che dovrebbe essere la parte frontale del prossimo smartphone di casa Google appartenente alla fascia media del mercato.

Google Pixel 9a si mostra frontalmente

L’immagine, condivisa dal leaker Evan Blass con un post sul social network X, è visibile di seguito. Pure essendo a bassa risoluzione, riesce a fornire un’idea abbastanza chiare delle dimensioni dello schermo.

Le cornici si presentano molto simili a quelle dei Pixel 9 e 9 Pro: quella destra, sinistra e inferiore sono uguali tra loro, mentre quella superiore pare essere leggermente più ampia.

Anche la fotocamera frontale più grande pare essere simile a quella dei modelli di smartphone Google già commercializzati della medesima gamma.

Lo sfondo, invece, proviene chiaramente dalla collezione “Swirling petals”, anche se non corrisponde a nessuno dei wallpaper già presenti nella serie Pixel 9.

Il Launcher, poi, pare essere invariato, ma la cosa non sorprende in maniera particolare, visto e considerato che solitamente eventuali aggiornamenti di rilievo sono riservati alle varianti di punta o in concomitanza del rilascio di nuove major update di Android.

Da tenere presente che secondo pregresse voci di corridoio il Google Pixel 9a è ormai prossimo al lancio. Il “giorno X”, infatti, sarebbe fissato per il 26 marzo 2025. Più precisamente, la data in questione farebbe riferimento al giorno in cui dovrebbero partire le spedizioni e lo smartphone dovrebbe quindi essere disponibile all’acquisto nei negozi, sia quelli fisici che quelli online.