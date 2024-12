Google Pixel: isolamento vocale per l'app Registratore

L’app Registratore esclusiva degli smartphone Google Pixel dovrebbe presto arricchirsi con una nuova e interessante feature di isolamento vocale, in grado di dare automaticamente priorità al parlato durante le registrazioni.

Google Pixel: app Registratore con isolamento vocale AI

L’app, funzionante su Pixel 3 e dispositivi Pixel rilasciati successivamente, offre già un vasto set di funzionalità, consentendo agli utenti di modificare le registrazioni, cercare all’interno di trascrizioni e registrazioni, rilevare automaticamente le lingue (solo su Pixel 6 e versioni successive), eseguire il backup e visualizzare le registrazioni sull’account Google e altro ancora.

Adesso, però, sembra che Google stia nuovamente usando l’intelligenza artificiale per apportare miglioramenti alle sue app. Lo si evince dall’analisi dell’APK dell’ultima build di Registratore, la versione 4.2.20241001.701169069, in cui sono presenti suggerimenti su una funzionalità imminente, che, come intuibile dal nome, mirerà a migliorare la qualità dei dialoghi all’interno delle registrazioni.

Le stringhe trovate all’interno dell’app indicano chiaramente che la funzione “ridurrà il rumore di fondo durante la registrazione”, oltre a un’opzione per “mantenere il discorso umano e rimuovere i suoni di sottofondo”. La prima sembra essere una funzione che verrà eseguita in background ogni volta che avvii una nuova registrazione, mentre la seconda sembra essere un escamotage post registrazione per perfezionare ulteriormente il dialogo e ridurre il rumore di fondo.

È bene tenere presente che la funzione pare essere limitata all’audio mono, con stereo e microfoni esterni non supportati. Inoltre, trattandosi di una funzione che è stata individuata solo nel codice e che è al momento inaccessibile nell’ultima build dell’app, potrebbero esserci alcune opzioni che attualmente mancano.