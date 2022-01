Google Pixel, problemi con i QR Code (ma non sui Green Pass)

Mai come in questo periodo storico la capacità di lettura dei QR Code da parte degli smartphone è stata tanto importante. Con l'avvento dei Green Pass, infatti, questa tecnologia (non certo nuova) è diventata di dominio pubblico e tutti ora ci hanno avuto in qualche modo a che fare. Ha raccolto dunque immediata attenzione la problematica scoperta sui Google Pixel, smartphone sul cui software si sarebbero registrati problemi di interpretazione dei QR Code visualizzati dalla fotocamera del dispositivo.

Pixel sbaglia i QR Code

Fortunatamente tutto lascia supporre che i QR Code legati ai Certificati Verdi non siano in alcun modo coinvolti dal problema. Il glitch, infatti, è stato scoperto su specifiche funzioni (ad esempio per codici legati al Calendario) o su specifiche url. Il problema non sarebbe a livello di fotocamera, ma di software: l'algoritmo interpreta in modo sbagliato i dati in ingresso e traduce in modo errato gli indirizzi, impedendo così il raggiungimento dell'obiettivo a cui mira il QR Code in oggetto.

Il problema è stato individuato su alcuni Google Pixel con Android 11 e Android 12, ma anche su altri device basati sul sistema operativo di Mountain View. Il bug è ora in via di risoluzione, sebbene ancora non sia possibile escludere il 100% dei casi problematici. Si può invece escludere che il problema possa coinvolgere la verifica dei Green Pass con gli smartphone Android: in primis, perché il problema è nel software embed di gestione del QR Code e non in VerificaC19; inoltre perché i codici del Certificato non dovrebbero essere tali da restare coinvolti dal bug.

Anche un piccolo problema su un sistema operativo tanto diffuso potrebbe avere un grande impatto qualora il bug avesse coinvolto i QR Code più usati del momento: così non è e Google potrà risolvere questa disfunzione senza che nel frattempo possano verificarsi casi problematici degni di nota. Per risolvere il problema, nel frattempo, non si deve far altro che aggiornare