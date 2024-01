Google Pixel: update causa nuovi problemi di storage

In seguito all’installazione del Google Play System Update di gennaio, alcuni utenti hanno segnalato l’impossibilità di accedere allo storage interno degli smartphone Pixel. L’azienda di Mountain View ha avviato un’indagine sul problema e interrotto il rilascio dell’aggiornamento. A fine ottobre 2023 era stato scoperto un simile bug associato ai profili multipli.

Oltre alle patch di sicurezza (le ultime sono del 5 gennaio) e ai cosiddetti Feature Drop, Google distribuisce periodicamente aggiornamenti dei componenti del sistema operativo (Project Mainline) tramite Play Store. Le segnalazioni relative al bug sono arrivate da alcuni utenti che hanno ricevuto il Google Play System Update di gennaio per i loro Pixel.

Tra i sintomi più evidenti ci sono l’impossibilità di accedere allo storage interno dalle app, salvare gli screenshot e avviare la fotocamera. Al momento, l’unica soluzione sembra quella che prevede il ripristino delle impostazioni di fabbrica (con la perdita di tutti i dati). Fortunatamente, la maggioranza degli utenti non ha ancora ricevuto l’update (viene distribuito gradualmente), quindi Google ha sospeso il rollout.

Google has halted the rollout of the January 2024 GPSU following reports of devices having file access issues.

Over the past few days, several users on Reddit, particularly those with Pixel phones, have faced issues with file access. The internal storage isn't being mounted,… pic.twitter.com/XiqUhkZBWD

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 23, 2024