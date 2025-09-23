Google Play Store: nuova scheda You e Gemini Live

Google ha annunciato molte novità per il Play Store. Quella immediatamente visibile all’avvio è la nuova scheda You in basso a destra. Quindi ci sarà il profilo gamer aggiornato e altre contenuti personalizzati. Play Games Sidekick è invece la funzionalità che sfrutta Gemini Live.

Novità di Google Play Store

L’obiettivo di Google è offre un’esperienza più personalizzata nel Play Store, non solo un posto per scaricare app e giochi. Nella nuova scheda You (Tu in italiano) ci saranno quindi ricompense (Play Points), abbonamenti, suggerimenti, aggiornamenti e statistiche. I suggerimenti saranno basati sugli interessi di ogni utente (audiobook, ebook, podcast, film, serie TV e altri contenuti).

I giocatori troveranno anche il profilo aggiornato di Play Giochi con statistiche, traguardi e funzionalità social, come anticipato all’inizio del mese. La scheda You sarà visibile entro questa settimana nei paesi dove è disponibile Play Points. Il profilo gamer arriverà in Italia il 23 ottobre, come indicato nell’email ricevuta ieri.

Google ha aggiornato anche la scheda App per mostrare contenuti legati ad eventi stagionali in ogni paese e quelli correlati agli interessi dell’utente. Utilizzando invece la ricerca guidata è possibile cercare app e giochi inserendo l’argomento, grazie all’aiuto di Gemini.

Le altre novità riguardano i giochi. Oltre al profilo gamer aggiornato, gli utenti potranno accedere alle Play Games Leagues per competere con gli amici e guadagnare ricompense Play Points. C’è inoltre una pagina con i dettagli dei giochi con informazioni, eventi e offerte.

La novità più interessante si chiama Play Games Sidekick. Durante il gioco è possibile aprire una schermata in overlay con informazioni e soprattutto un campo di testo in cui digitare un prompt per Gemini Live. Attraverso una conversazione in tempo reale, l’assistente AI fornirà aiuto per il gioco in esecuzione, similmente a Copilot Gaming di Microsoft.