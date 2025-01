Google Play Store: la ricerca vocale cambia aspetto

Come si cercano le applicazioni nel Google Play Store? Premendo l’icona della lente d’ingrandimento nella barra inferiore, oppure navigando direttamente nella home page fino a trovare una categoria di proprio interesse. I modi per farlo non mancano, tanto più che ne esiste un altro: la ricerca vocale.

Per attivarla, è necessario toccare l’icona a forma di microfono che appare ovunque. Non si tratta di un’operazione magica e non è detto che la maggior parte delle persone la utilizzi quotidianamente.

Nuovo design per ricerca vocale Play Store: ecco come sarà

Ma, fedele alla sua determinazione a non dormire sugli allori, Google ha intenzione di interessarsi alla questione. Oltre alla revisione dell’AI Gemini su Android e dell’applicazione Telefono, tra le altre cose, l’azienda di Mountain View ha deciso che vale la pena cambiare l’interfaccia che si apre durante una ricerca vocale sul Play Store.

Se si avvia una ricerca adesso, si vedrà un rettangolo che mostra “Google” dall’alto verso il basso, l’icona di un microfono in un cerchio, “In ascolto…” e la lingua attualmente in uso. Tutto questo sta per cambiare.

Su Android Authority è possibile avere un assaggio del nuovo look. L’immagine mostra un confronto tra l’interfaccia attuale e quella nuova. Come si può notare, non hanno nulla in comune. A destra, la parola “Ascolta” è preceduta da un disegno del volto di qualcuno che parla, seguito da strisce colorate, che sono in realtà il logo di Google Assistant che simula le onde sonore. Un tocco di classe è la presenza, nella parte inferiore dello schermo, di una cronologia che mostra le ultime 4 ricerche effettuate nel Play Store.

Il nuovo design è ancora in fase di test. Per il momento viene visualizzato solo quando si effettua una ricerca nella scheda Ricerca, ma è probabile che Google faccia in modo che venga visualizzato ogni volta che si attiva una ricerca vocale nel Play Store, ovunque ci si trovi.