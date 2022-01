Google Project Iris, in arrivo un visore nel 2024

Il fatto che Google avesse in cantiere qualcosa di nuovo per riprovarci sul fronte occhiali smart dopo i Google Glass era notizia già nota da qualche tempo a questa parte, ma è stato soltanto nel corso delle ultime ore che sono pervenuti ulteriori e più approfonditi dettagli al riguardo, da cui si evince chiaramente che quello che il “colosso delle ricerche in Rete” intende proporre è in realtà un visore AR/VR.

Google lavora a Project Iris: in sviluppo un visore AR/VR standalone

Stando infatti alle più recenti indiscrezioni, Google parrebbe fortemente intenzionata ad entrare a far parte del sempre più appetibile Metaverso e proprio per questo sarebbe al lavoro su un nuovo visore dedicato alla realtà mista. Il progetto di riferimento prende il nome di “Project Iris” e il lancio commerciale nelle intenzioni dell'azienda avverrà nel 2024.

Si tratterebbe di un dispositivo standalone, quindi capace di funzionare in totale autonomia, con un processore prodotto direttamente da “big G”. Dovrebbe essere equipaggiato con delle telecamere rivolte esternamente e a livello software andrebbe a sfruttare su Android, o meglio su una versione del sistema operativo mobile del “robottino verde” pensata ad hoc per una soluzione del genere.

A fare da supervisore al team dedicato al progetto in questione figurerebbe Clay Bavor, che è il manager che ha guidato pure i lavori per il sistema di telepresenza “Project Starline”, affiancato dal papà dell'Assistente Google Scott Huffman, unitamente al manager di ARCore Shahram Izadi ed a Mark Lucovsky, che precedentemente aveva guidato lo sviluppo del sistema operativo interno di Meta. Sarà coinvolta anche la divisone Pixel per quel che concerne l'hardware.